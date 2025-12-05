Marilina tras recibir su primer disco de oro: “Las mujeres podemos”

Emocionada y feliz la cantante villarriqueña Marilina Bogado compartió con sus seguidores la desbordante alegría que la invade tras tener en sus manos su primer disco de oro en sus 12 años de carrera musical.

“Mi primer disco de oro. Recibir este galardón tan importante en mi carrera es realmente algo increíble, nos hace saber que las mujeres podemos y que podemos lograr muchísimo en la música”, escribió Marilina Bogado en su cuenta de Instagram.

Lea más: Le robaron el celular a Marilina Bogado: “Me duele mucho, perdí proyectos”

“Tattoo con más de 35 millones de reproducciones en YouTube, algo que nunca había ocurrido en nuestro país, más de 10 millones de vistas en Argentina y otros países nos hace saber que las puertas para nosotras se están abriendo”, aseguró Marilina a sus congéneres.

Lea más: Marilina y Mariela Bogado, emocionadas en el cumpleaños de doña Saturnina

Y, por supuesto, Marilina Bogado se mostró muy agradecida con sus incondicionales seguidores. “Mi gente, esto es de ustedes y para ustedes, porque son los que siempre están ahí, escuchando mis canciones, llenando cada lugar al que voy. Llevo 12 años en la música y puedo decirles que nada fue casualidad, hay mucho trabajo detrás y hay un gran equipo que me acompaña”, expresó la Reina de la Cumbia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Marilina tampoco olvidó decir gracias a su esposo y productor musical. “Will Fretes, amor mío este logro es nuestro, que la luchamos desde abajo y mirá todo lo que estamos logrando. Vamos por más y que los sueños sigan cumpliéndose. Arriba Paraguay. Gracias Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay”, se puede leer al final del posteo de la cantante villarriqueña.