Robaron el celular a Marilina Bogado: “Me duele mucho, perdí proyectos”

Marilina Bogado contó que le robaron el celular mientras se tomaba fotos con sus seguidores en un centro comercial capitalino después de haber brindado un show. “Por favor, voy a pagar si me devuelven, tengo proyectos importantes allí. Por favor, si tenés contáctate aquí, es un Iphone 15 Pro Max… Tenía la foto de mi hija de fondo de pantalla. No es solo un celular, tengo millones de proyectos ahí”, expresó ayer la cantante en sus historias de Instagram.

Hasta ahora, la Reina de la Cumbia no recuperó su celular, pues comunicó en la misma red social: “Estoy sin celu, cualquier cosa por aquí me escriben. No recuperé y es de esperarse, los que se dedican a robar lamentablemente son buenos expertos”.

“Pero me duele mucho, perdí proyectos, perdí fotos con mi abuelita, perdí recuerdos de cuando Melody era chiquita. En fin, a cuidarse gente”, expresó entre resignada y triste Marilina Bogado.