Melania Trump se lució de brazos de Papá Noel

Melania Trump bajó del avión en Virginia para llevar alegría a unos 150 niños de familias militares. Pero no llegó solita, lo hizo muy bien acompañada de Papá Noel.

Lea más: Melania Trump recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos y el emblemático Papá Noel llegaron juntitos a la Base del Cuerpo de Marines en Quantico en el marco de una campaña benéfica de Toys for Tots durante la cual entregaron juguetes a hijos de marines.

Lea más: Kate Middleton y Melania Trump, juntas en los jardines de Frogmore Cottage

Melania Trump se destacó una vez más por su elegancia y distinción. ¡Sí! A pesar del intenso frío la primera dama estadounidense lució espléndida con pantalón, polera, botas y guantes en tono negro. Y para romper con su “outfit black” optó por un abrigado saco blanco cruzado con doble botonadura.