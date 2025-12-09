Gente
Melania Trump se lució de brazos de Papá Noel

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y Papá Noel llegaron juntos a la Base del Cuerpo de Marines en Quantico.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó a la Base del Cuerpo de Marines en Quantico de brazos de Papá Noel. La esposa de Donald Trump lució muy elegante con un pantalón negro y un abrigo blanco cruzado con doble botonadura. ¡Pasá a admirarla!

Melania Trump bajó del avión en Virginia para llevar alegría a unos 150 niños de familias militares. Pero no llegó solita, lo hizo muy bien acompañada de Papá Noel.

Acá podemos aprenciar el "total look" de Melania Trump. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
La primera dama de Estados Unidos y el emblemático Papá Noel llegaron juntitos a la Base del Cuerpo de Marines en Quantico en el marco de una campaña benéfica de Toys for Tots durante la cual entregaron juguetes a hijos de marines.

Melania Trump y Papá Noel compartiendo con los niños durante la campana solidaria de Toys for Tots Charity en la Base Quantico. (Anna Moneymaker/Getty Images/AFP)
Melania Trump se destacó una vez más por su elegancia y distinción. ¡Sí! A pesar del intenso frío la primera dama estadounidense lució espléndida con pantalón, polera, botas y guantes en tono negro. Y para romper con su “outfit black” optó por un abrigado saco blanco cruzado con doble botonadura.

¡Elegantísima! La primera dama estadounidense Melania Trump de brazos de Papá Noel. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
