Gente
25 de noviembre de 2025 - 08:17

Melania Trump recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, da la bienvenida al árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca.
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, da la bienvenida al árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca. 173811+0000 ALEX WROBLEWSKI

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ya recibió el árbol de Navidad que este año adornará la Casa Blanca. Se trata de un abeto concolor proveniente de Michigan. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

La Casa Blanca ya empieza a palpitar el espíritu navideño. ¡Sí! Ayer, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio la bienvenida al árbol de Navidad oficial 2025 que adornará la casa de gobierno.

Melania Trump observando el gran árbol de Navidad que adornará la Casa Blanca este 2025. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
Y para esta especial ocasión, la esposa de Donald Trump lució muy elegante en la entrada Norte de la Casa Blanca, hasta donde llegó el árbol de Navidad en un carro estirado por caballos.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió muy elegante el árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca de 2025 en la entrada norte de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El árbol navideño de la Casa Blanca es un gran abeto concolor de más de 7 metros que se cultivó en Korson’s Tree Farms en Sidney Township, Michigan. El mismo será ubicado en el Salón Azul de la Casa Blanca durante esta temporada de fiestas de Fin de Año.

El abeto concolor de 25 pies se cultivó en Korson's Tree Farms en Sidney Township, Michigan, y se exhibirá en el Salón Azul de la Casa Blanca durante la temporada navideña. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
