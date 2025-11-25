Melania Trump recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca

La Casa Blanca ya empieza a palpitar el espíritu navideño. ¡Sí! Ayer, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dio la bienvenida al árbol de Navidad oficial 2025 que adornará la casa de gobierno.

Y para esta especial ocasión, la esposa de Donald Trump lució muy elegante en la entrada Norte de la Casa Blanca, hasta donde llegó el árbol de Navidad en un carro estirado por caballos.

El árbol navideño de la Casa Blanca es un gran abeto concolor de más de 7 metros que se cultivó en Korson’s Tree Farms en Sidney Township, Michigan. El mismo será ubicado en el Salón Azul de la Casa Blanca durante esta temporada de fiestas de Fin de Año.