Kate Middleton y Melania Trump, juntas en los jardines de Frogmore Cottage

Kate Middleton y Melania Trump compartieron una agradable mañana en los jardines de Frogmore Cottage, en Windsor. La princesa de Gales habló con la primera dama estadounidense de su proyecto relacionado con la naturaleza.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 11:13
Kate Middleton y Melania Trump en los jardines de Frogmore Cottage, en Windsor. (Nathan Howard / POOL / AFP)
La princesa de Gales, Kate Middleton, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorrieron los jardines de Frogmore Cottage, en la finca de Windsor. El encuentro fue esta mañana en el marco de la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido.

La Princesa de Gales, Catherine; la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, y el Jefe Scout, Dwayne Fields, entregan insignias "Go Wild" a un grupo de peques de la Asociación Scout en los jardines de Frogmore Cottage en Windsor. (Yui Mok / POOL / AFP)
Kate Middleton sentada en el pasto en Frogmore Cottage con una pequeña niña scout. (Yui Mok / POOL / AFP)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la princesa de Gales se unieron a un grupo de chicos de la Asociación Scout que participan en actividades en Frogmore Cottage.

Kate Middleton y la esposa de Donald Trump jugaron con los peques y también dibujaron, pintaron al aire libre y construyeron casas para insectos.

¡Bellas! Kate Middleton y Melania Trump en Frogmore Cottage. (Yui Mok / POOL / AFP)
Kate Middleton contó a Melania Trump sobre su proyecto relacionado con la naturaleza y ambas participaron del encuentro organizado por el movimiento scout británico, donde estuvieron presentes niños de entre 4 y 5 años.

La Princesa de Gales y la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, se unieron a un grupo de chicos de la Asociación Scout para pintar y jugar. (Nathan Howard / POOL / AFP)
