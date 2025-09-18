Kate Middleton y Melania Trump, juntas en los jardines de Frogmore Cottage

La princesa de Gales, Kate Middleton, y la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recorrieron los jardines de Frogmore Cottage, en la finca de Windsor. El encuentro fue esta mañana en el marco de la segunda visita de Estado del presidente estadounidense Donald Trump al Reino Unido.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la princesa de Gales se unieron a un grupo de chicos de la Asociación Scout que participan en actividades en Frogmore Cottage.

Kate Middleton y la esposa de Donald Trump jugaron con los peques y también dibujaron, pintaron al aire libre y construyeron casas para insectos.

Kate Middleton contó a Melania Trump sobre su proyecto relacionado con la naturaleza y ambas participaron del encuentro organizado por el movimiento scout británico, donde estuvieron presentes niños de entre 4 y 5 años.

