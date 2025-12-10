Gente
10 de diciembre de 2025 - 10:02

Sylvester Stallone fue homenajeado en los Kennedy Center Honors

El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors este domingo, en el Kennedy Center en Washington (EE.UU.). EFE/ Octavio Guzmán
El icónico actor Sylvester Stallone recibió un homenaje en el marco de los Kennedy Center Honors en Washington. En tan importante ocasión, estuvo acompañado de su esposa Jennifer Flavin y sorprendió a sus fans al llegar con un bastón.

Por ABC Color

Sylvester Stallone apareció en una alfombra roja con un bastón y, por supuesto, junto a su amada esposa Jennifer Flavin. El actor que dio vida a Rocky Balboa recibió un homenaje en los Kennedy Center Honors por su prolífica labor en el mundo cinematográfico

Jennifer Flavin y Sylvester Stallone a los 48th Kennedy Center Honors en Washington, DC. (Paul Morigi/Getty Images/AFP)
La cita fue en Washington y Sylvester Stalloner recibió un galardón de manos del presidente estadounidense Donald Trump.

El protagonista de Rambo llamó la atención al usar un bastón para caminar, pero recordemos que el actor tiene problemas en la columna y ya pasó por varias intervenciones quirúrgicas.

El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors. (EFE/ Octavio Guzmán)
El actor Sylvester Stallone posa en la alfombra roja de los Kennedy Honors. (EFE/ Octavio Guzmán)

Además de Sylvester Stallone fueron homenajeados Gloria Gaynor, Michael Crawford y George Strait, de la banda Kiss.

Los Kennedy Center Honors son entregados a personalidades que dejaron un gran legado a la cultura de Estados Unidos.