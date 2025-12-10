Sylvester Stallone fue homenajeado en los Kennedy Center Honors

Sylvester Stallone apareció en una alfombra roja con un bastón y, por supuesto, junto a su amada esposa Jennifer Flavin. El actor que dio vida a Rocky Balboa recibió un homenaje en los Kennedy Center Honors por su prolífica labor en el mundo cinematográfico

La cita fue en Washington y Sylvester Stalloner recibió un galardón de manos del presidente estadounidense Donald Trump.

El protagonista de Rambo llamó la atención al usar un bastón para caminar, pero recordemos que el actor tiene problemas en la columna y ya pasó por varias intervenciones quirúrgicas.

Además de Sylvester Stallone fueron homenajeados Gloria Gaynor, Michael Crawford y George Strait, de la banda Kiss.

Los Kennedy Center Honors son entregados a personalidades que dejaron un gran legado a la cultura de Estados Unidos.