Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo y está en terapia intensiva

Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio en la madrugada del viernes y tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Fernández de la capital argentina.

El incidente se registró cerca de las 00:45 de este viernes. Levinton se encontraba en un bar del barrio de Palermo cuando, de repente, sintió un fuerte dolor en el pecho, acompañado de sudoración e hipotensión (baja presión).

Tras la llamada de emergencia, personal del SAME (Servicio de Atención Médica de Emergencia) llegó al lugar y, al sospechar de un evento cardíaco grave, lo trasladaron rápidamente al centro médico.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó la gravedad de la situación y brindó tranquilidad esta mañana, asegurando que la salud del cantante ya se encuentra estabilizada.

Crescenti explicó los pasos a seguir una vez en el hospital: “Con el equipo de hemodinamia del Hospital Fernández se procedió a su intervención, se destapó la obstrucción en una de las arterias y este hombre está fuera de peligro".

Gracias a la rápida intervención, que confirmó el infarto agudo de miocardio, Levinton se encuentra actualmente internado en terapia intensiva, pero su vida ya no corre peligro.

Fuente: Clarin.