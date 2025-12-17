Marco Antonio Solís celebró 32 años de casado con Cristy: “Nuestro amor sigue intacto”

Marco Antonio Solís y Cristy Salas unieron sus vidas en matrimonio el 16 de diciembre de 1993 ante el altar de la Catedral de Morelia, Michoacán. Así que, ayer la mediática y querida pareja ya cumplió 32 años de matrimonio.

“Tomados de la mano, el camino tiene un verdadero propósito y nada de lo que hemos vivido juntos tiene desperdicio. Somos bendecidos porque nuestro amor sigue intacto y presente en cada mirada y cada abrazo que nos damos”, escribió el romántico Marco Antonio Solís en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Pasa el tiempo pero nuestro amor permanece… te amo. ¡Feliz Aniversario!“.

Por su parte, Cristy Salas expresó en la misma red social: “Por esta vida contigo y veinte más. Por el amor que sembramos, la familia que formamos y la historia que seguimos escribiendo juntos, Marco Antonio Solís. Feliz aniversario mi amor. Felices 32″.

Marco Antonio Solís y Cristy Salas celebraron más de tres décadas de puro amor rodeados de sus hijas Alison (27) y Mar (25).

