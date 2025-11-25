Cardinal Romance cumple el sueño de dos oyentes y las lleva a conocer a Marco Antonio Solís

Cardinal Romance, con apenas un mes al aire, ya marcó tendencia con su primera promoción internacional. La emisora premió a dos fieles oyentes, Lisa Aurelia Ramos y Pelagia Ruiz Díaz, con un viaje a Buenos Aires para cumplir el sueño de ver y conocer a Marco Antonio Solís en persona.

El concurso se realizó de forma sencilla y abierta. Cada vez que sonaba una canción del artista, los oyentes enviaban mensajes con el nombre del tema y sus datos personales. Cuantos más mensajes enviaban, más posibilidades tenían de ganar.

Una de las ganadoras comentó que escuchó la promoción “desde el primer día” y que, sin pensarlo dos veces, empezó a participar sin pausa. “No me despegaba de la radio”, relató entre risas.

Un viaje totalmente cubierto

El premio cubrió absolutamente todo: pasajes aéreos, hospedaje durante cinco días, accesos VIP y entradas para el show del lunes en el Movistar Arena. Las ganadoras viajaron el sábado por la mañana y retornan este miércoles, sin preocuparse por alojamiento ni gastos adicionales.

La emisora destacó que esta experiencia fue posible gracias a una alianza con RPM, que no solo facilitó los accesos al concierto de Marco Antonio Solís, sino que además entregó remeras, gorras, banderas paraguayas y kits oficiales para las ganadoras.

La recompensa llegó a su punto máximo con un meet & greet exclusivo. Lisa y Pelagia tuvieron acceso directo a Marco Antonio Solís, conversaron unos minutos con él y se llevaron la foto que coronó su viaje.

Un domingo extra con Luciano Pereyra

Como si fuera poco, RPM también les obsequió entradas para asistir al concierto de Luciano Pereyra el domingo.

Desde Cardinal Romance señalaron que esta es apenas la primera promoción de la emisora y regalará a sus fieles oyentes más experiencias para vivir momentos emotivos con sus artistas favoritos.