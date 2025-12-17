17 de diciembre de 2025 - 08:46
Sydney Sweeney deslumbra con un estilo Marilyn Monroe La actriz y modelo estadounidense Sydney Sweeney una vez más deslumbró en una alfombra roja. Esta vez, lo hizo con un look al estilo Marilyn Monroe. ¡Pasá a admirarla! Sydney Sweeney (28) siempre marca tendencia a su paso por los estrenos de películas y series. Y esta vez, no fue la excepción. ¡Hermosa! Sydney Sweeney en la red carpet de "The Housemaid" en Los Ángeles. (Patrick T. Fallon / AFP)
¡Sí! En la premier de
“The Housemaid” en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, la blonda actriz llegó deslumbrante con un look inspirado en la icónica Marilyn Monroe. Lea más: ¡Mirá el nuevo look de Sydney Sweeney! La actriz Sydney Sweeney y su look estilo Marilyn Monroe en la premier de "The Housemaid". (Patrick T. Fallon / AFP)
La sensual Sydney Sweeney se decantó por un vestido blanco de escote profundo, muy al estilo de los años 50, que llevaba la firma de
Galia Lahav. Además, tras su cambio de look de hace dos meses, ahora la actriz reapareció con el pelo largo. Sensual, Sydney Sweeney en la premier hollywoodense de "The Housemaid" en el TCL Chinese Theatre. (Patrick T. Fallon / AFP)