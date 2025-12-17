Sydney Sweeney deslumbra con un estilo Marilyn Monroe

Sydney Sweeney (28) siempre marca tendencia a su paso por los estrenos de películas y series. Y esta vez, no fue la excepción.

¡Sí! En la premier de “The Housemaid” en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles, la blonda actriz llegó deslumbrante con un look inspirado en la icónica Marilyn Monroe.

Lea más: ¡Mirá el nuevo look de Sydney Sweeney!

La sensual Sydney Sweeney se decantó por un vestido blanco de escote profundo, muy al estilo de los años 50, que llevaba la firma de Galia Lahav. Además, tras su cambio de look de hace dos meses, ahora la actriz reapareció con el pelo largo.