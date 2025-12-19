¡La princesa Leonor ya vuela solita!

La princesa de Asturias realizó su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). La joven de 20 años estuvo al mando del avión Pilatus PC-21.

El primer vuelo en solitario se llama ‘suelta’ y se realiza en el cuarto mes de instrucción como alférez. Y ayer, 18 de diciembre, le tocó a la princesa Leonor, quien con mucha felicidad ya voló solita.

La Casa Real de España fue la encargada de compartir las imágenes de la princesa de Asturias en diferentes momentos de su debut como piloto del Pilatus.