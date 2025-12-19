Gente
19 de diciembre de 2025 - 10:21

¡La princesa Leonor ya vuela solita!

La princesa Leonor pilotando el avión Pilatus PC-21. (EFE/Casa de Su Majestad el Rey)
La princesita Leonor ya realizó su primer vuelo en solitario como parte de su formación militar. La futura reina de España pilotó el avión Pilatus PC-21. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

La princesa de Asturias realizó su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). La joven de 20 años estuvo al mando del avión Pilatus PC-21.

La Princesa de Asturias ha realizado su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) pilotando el avión Pilatus PC-21. (EFE/Casa de Su Majestad el Rey)
El primer vuelo en solitario se llama ‘suelta’ y se realiza en el cuarto mes de instrucción como alférez. Y ayer, 18 de diciembre, le tocó a la princesa Leonor, quien con mucha felicidad ya voló solita.

Leonor antes de hacer su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). (EFE/Casa de Su Majestad el Rey)
La Casa Real de España fue la encargada de compartir las imágenes de la princesa de Asturias en diferentes momentos de su debut como piloto del Pilatus.

La princesa de Asturias al mando del Pilatus PC-21. (EFE/Casa de Su Majestad el Rey)
