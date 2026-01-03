J Balvin y Residente están reconciliados: “Nos entendimos”

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, se puede leer en la publicación conjunta en Instagram realizada por J Balvin y Residente.

“Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo. René y José”, finaliza el posteo de J Balvin y Residente.

Lea más: J Balvin cumplió 40 y la celebración fue en Italia

J Balvin y Residente llevaban distanciados más de tres años. Los cantantes de música urbana se enfrentaron en 2022 públicamente. Todo había comenzado cuando J Balvin llamara a un boicot a los Latin Grammy de ese año y comenzara el cruce de mensajes con Residente en las redes.

Lea más: J Balvin y Valentina Ferrer deslumbran en el desfile de Louis Vuitton en París

Luego vinieron las canciones, más publicaciones en las redes sociales y declaraciones de ambos que acentuaron la situación de enemistad, que ahora ya está resuelta, según confirmaron los mismísimos J Balvin y Residente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy