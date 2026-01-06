Gente
El segundo hijo del albirrojo Isidro Pitta ya es cristiano

Isidro Pitta y Tathi Velázquez con sus hijos Francesco y Pietro. El más pequeñito de la familia recibió las aguas bautismales. Instagram/Tathi Velázquez

Pietro, hijo del futbolista Isidro Pitta y Tathi Velázquez recibió las aguas bautismales hace unos días. ¡El segundo niño del delantero de la Albirroja ya es cristiano!

Por ABC Color

El 29 de diciembre pasado, a horas de la llegada del nuevo año, Isidro Pitta y Tathi Velázquez vivieron un emotivo momento, el bautismo de su segundo hijo, Pietro.

El nuevo cristiano Pietro, en brazos del sacerdote que lo bautizó, rodeado de sus padres Isidro Pitta y Tathi Velázquez. (Instagram/Tathi Velázquez)

“Se bautizó nuestro Pietro, no podía terminar el año sin hacerlo. Que la gloria de Dios maneje siempre tu vida mi amado bebé y que con sus hilos de amor te lleve siempre siempre a Él", expresó la orgullosa mamá Tathi Velázquez en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Nosotros vamos a estar siempre para acompañarte y guiarte en este camino como hijo predilecto de Dios. ¡Te amamos!”.

¡Pura ternura! Los hermanitos Pietro y Francesco Pitta Velázquez. (Instagram/Tathi Velázquez)

Tathi Velázquez e Isidro Pitta llevan varios años juntos y frutos del amor que se profesan son padres de dos varoncitos: Francesco Bautista (2 y 9 meses) y el nuevo cristiano Pietro (6 meses).