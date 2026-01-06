El segundo hijo del albirrojo Isidro Pitta ya es cristiano

El 29 de diciembre pasado, a horas de la llegada del nuevo año, Isidro Pitta y Tathi Velázquez vivieron un emotivo momento, el bautismo de su segundo hijo, Pietro.

“Se bautizó nuestro Pietro, no podía terminar el año sin hacerlo. Que la gloria de Dios maneje siempre tu vida mi amado bebé y que con sus hilos de amor te lleve siempre siempre a Él", expresó la orgullosa mamá Tathi Velázquez en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Nosotros vamos a estar siempre para acompañarte y guiarte en este camino como hijo predilecto de Dios. ¡Te amamos!”.

Tathi Velázquez e Isidro Pitta llevan varios años juntos y frutos del amor que se profesan son padres de dos varoncitos: Francesco Bautista (2 y 9 meses) y el nuevo cristiano Pietro (6 meses).