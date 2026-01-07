Celeste Amarilla visitó el Santiago Bernabéu: “¡Es espectacular!"

Celeste Amarilla desde hace unas semanas se encuentra de vacaciones en el Viejo Mundo y en su travesía familiar llegó a España, donde visitó el estadio Santiago Bernabéu y desde ahí compartió algunas postales con sus seguidores en Instagram.
“¡Jamás me hubiera ido a un estadio si no fuera por mi yerno, pero este estadio Santiago Bernabéu es espectacular! ¡Impresionante!“, expresó la senadora Celeste Amarilla en sus redes.
“¡1.500 millones de dólares costó la reforma pero no hay un solo lugar feo u olvidado! ¡Todo pensado, todo lindo, fino, hasta elegante! ¡Me gustó mucho! ¡Pero no deja de sorprenderme cuánta plata mueve el fútbol y cuánta pasión despierta!“, destacó Celeste Amarilla.
La senadora liberal Celeste Amarilla visitó el estadio del Real Madrid acompañada de su hija Juliana Boccia, su yerno José Fretes Bieber y su adorada nietita Evangelina Fretes Boccia (10 meses).
