07 de enero de 2026 - 11:48

Celeste Amarilla visitó el Santiago Bernabéu: “¡Es espectacular!"

La senadora Celeste Amarilla en el estadio Santiago Bernabéu.
La senadora Celeste Amarilla en el estadio Santiago Bernabéu.Instagram/Celeste Amarilla

La senadora Celeste Amarilla se encuentra en Europa con su familia. En el marco de sus vacaciones visitó el mítico Santiago Bernabéu en España y quedó encantada con el estadio del Real Madrid.

Celeste Amarilla desde hace unas semanas se encuentra de vacaciones en el Viejo Mundo y en su travesía familiar llegó a España, donde visitó el estadio Santiago Bernabéu y desde ahí compartió algunas postales con sus seguidores en Instagram.

Celeste Amarilla quedó encantada con el estadio Santiago Bernabéu. (Instagram/Celeste Amarilla)

“¡Jamás me hubiera ido a un estadio si no fuera por mi yerno, pero este estadio Santiago Bernabéu es espectacular! ¡Impresionante!“, expresó la senadora Celeste Amarilla en sus redes.

Celeste Amarilla con su hija, su yerno y su nietita en el Santiago Bernabéu. (Instagram/Celeste Amarilla)

“¡1.500 millones de dólares costó la reforma pero no hay un solo lugar feo u olvidado! ¡Todo pensado, todo lindo, fino, hasta elegante! ¡Me gustó mucho! ¡Pero no deja de sorprenderme cuánta plata mueve el fútbol y cuánta pasión despierta!“, destacó Celeste Amarilla.

La senadora liberal Celeste Amarilla visitó el estadio del Real Madrid acompañada de su hija Juliana Boccia, su yerno José Fretes Bieber y su adorada nietita Evangelina Fretes Boccia (10 meses).

