“Chirola” Ruiz Díaz y sus vacaciones a pura familia en Punta del Este

Roberto “Chirola” Ruiz Díaz y su familia se instalaron en la costa Atlántica para vivir unos días a puro relax a orillas del mar. “Nada aesthetic y sin filtros. Vacaciones en familia”, escribió su esposa Anto Volpe en Instagram junto a las bellas postales de la pareja junto a sus niños Paulo y Piero.

Lea más: Anto Volpe y “Chirola” Ruiz Díaz celebran la vida de Paulo

Arena blanca, mar azul y los rayos del astro rey hacen una combinación perfecta para que las vacaciones familiares de “Chirola” Ruiz Díaz sean inolvidables.

Además, Anto Volpe Mena y Roberto “Chirola” Ruiz Díaz aprovechan las tranquilas jornadas, lejos del trabajo, para realizar actividades físicas al aire libre; como por ejemplo, al costado de la piscina de la casa familiar en Punta del Este.

Lea más: “Chirola” Ruiz Díaz y Anto Volpe, ¡a puro relax en Baja California!

Los peques Paulo y Piero aprovechan al máximo estos días de juegos y travesuras junto a sus papis Anto y “Chirola”. Así, los Ruiz Díaz-Volpe se recargan de energía y mucho amor para iniciar con todo este 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy