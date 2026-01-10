Gente
10 de enero de 2026 - 08:00

“Chirola” Ruiz Díaz y sus vacaciones a pura familia en Punta del Este

Roberto "Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe Mena con sus hijos Paulo y Piero disfrutando de la playa a orillas del Atlántico.Instagram/Anto Volpe
Roberto "Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe Mena con sus hijos Paulo y Piero disfrutando de la playa a orillas del Atlántico.Instagram/Anto Volpe

El músico Roberto Ruiz Díaz, más conocido como “Chirola”, vive días a pura familia a orillas del Atlántico. El líder de los Kchiporros disfruta de sus vacaciones junto a su esposa Antonella Volpe Mena y sus hijos Paulo y Piero. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

Roberto “Chirola” Ruiz Díaz y su familia se instalaron en la costa Atlántica para vivir unos días a puro relax a orillas del mar. “Nada aesthetic y sin filtros. Vacaciones en familia”, escribió su esposa Anto Volpe en Instagram junto a las bellas postales de la pareja junto a sus niños Paulo y Piero.

Roberto "Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe en un restó de Punta del Este. (Instagram/Anto Volpe)
Roberto "Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe en un restó de Punta del Este. (Instagram/Anto Volpe)

Arena blanca, mar azul y los rayos del astro rey hacen una combinación perfecta para que las vacaciones familiares de “Chirola” Ruiz Díaz sean inolvidables.

"Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe aprovechan las vacaciones para hacer actividades físicas al aire libre. (Instagram/Anto Volpe)
"Chirola" Ruiz Díaz y Anto Volpe aprovechan las vacaciones para hacer actividades físicas al aire libre. (Instagram/Anto Volpe)

Además, Anto Volpe Mena y Roberto “Chirola” Ruiz Díaz aprovechan las tranquilas jornadas, lejos del trabajo, para realizar actividades físicas al aire libre; como por ejemplo, al costado de la piscina de la casa familiar en Punta del Este.

Anto Volpe jugando en la playa con el más pequeñín de la casa, Paulo. (Captura de la historia de Instagram de Anto Volpe)
Anto Volpe jugando en la playa con el más pequeñín de la casa, Paulo. (Captura de la historia de Instagram de Anto Volpe)

Los peques Paulo y Piero aprovechan al máximo estos días de juegos y travesuras junto a sus papis Anto y “Chirola”. Así, los Ruiz Díaz-Volpe se recargan de energía y mucho amor para iniciar con todo este 2026.

