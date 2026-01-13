Carlos Martini vuelve al Cristo Rey luego de 50 años y este fue el motivo

“50 años después... volviste a Cristo Rey Carlucho...”, es como el periodista Carlos Martini comienza una publicación sobre su visita a su excolegio luego de cinco décadas.

Al respecto, recuerda que el martes 13 de enero, pero de 1976 -durante la dictadura- el régimen de Alfredo Stroessner intervino la institución educativa al ser acusada de “promover ideas subversivas”.

En su escrito detalla cuál fue uno de los “detonantes” para el irregular procedimiento:

“En mayo de 1974, cuatro estudiantes, Mario Ocampos, Félix Ruiz, Óscar Merlo y quien esto escribe (Martini) formamos con el Padre Sanmarti un grupo de lectura. Leíamos al educador brasileño Paulo Freire. No fue iniciativa del colegio. Fue nuestra. El grupo se disolvió en agosto de ese año”, recuerda.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Colegio Cristo Rey recuerda 50 años de la intervención stronista

El relato de Martini

Otros recuerdos de Martini cuentan que durante una noche de diciembre de 1975 fue detenido en la Plaza Italia Mario Ocampos, incluso torturado en la División de Asuntos Técnicos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Supuestamente, llevaba en su poder una hoja que decía Carlos Martini. Operación Chapa. Nochebuena de 1975. Se trataba de un entrenamiento guerrillero”, agrega.

También precisa que durante la tarde del viernes 9 de enero de 1976 fue detenido por militares y llevado junto al Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor, donde el jefe en ese entonces, el coronel Benito Guanes Serrano, comenzó a interrogarlo.

“Me acusaba de haber sido entrenado por el movimiento guerrillero Tupamaros de Uruguay. En la mañana del lunes 12 de enero Guanes Serrano ya estaba enterado de aquel grupo de lectura de 1974 considerado subversivo por él”, mencionó.

La culpa de Martini

“Sádicos”, dice luego de que sus hermanas -de 16 y 14 años en eso- fueron llevadas a ser interrogadas por el Estado Mayor, específicamente con el mayor Galo Escobar.

“Tanta fue mi sensación de culpa por la intervención que yo sentí cada uno de los días de estos 50 años que nunca más entré al Colegio. Además, ese episodio terminó haciendo volar por los aires a mi familia. Doble culpa. Así sobreviví”, comentó.

Sin embargo, fue hace unos días que “revisó esas culpas” y decidió volver al Cristo Rey.

“En aquel entonces tenía 17 años. Martes 13 de enero del 2026. Estoy en la escalera que bajé por última vez en octubre de 1975 de mi aula del sexto curso. Al lado, mi colación en diciembre de 1975. 50 años y dos culpas fueron demasiado. Feliz tarde de martes. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo”, concluyó.

Lea más: Santiago Peña reivindicó obras del dictador Stroessner en foro de vialeras