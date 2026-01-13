Colegio Cristo Rey recuerda 50 años de la intervención stronista

A través de sus redes sociales, el Colegio Cristo Rey evocó este martes la intervención estatal que sufrió en enero de 1976, en pleno régimen del dictador Alfredo Stroessner.

“Hace 50 años, el Colegio Cristo Rey atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia”. Así inicia el mensaje publicado por la institución educativa para recordar la intervención dispuesta el 13 de enero de 1976, durante la dictadura.

Según el posteo, el colegio fue intervenido por el Estado mediante disposiciones oficiales del entonces Ministerio de Educación y Culto. La medida se extendió por un año, hasta el 14 de enero de 1977, período en el cual la institución quedó bajo control estatal y fue administrada por una comisión interventora.

La publicación sitúa el hecho en un contexto marcado por la “persecución a propuestas educativas críticas y comprometidas con la formación integral”. Durante ese lapso, el colegio dejó de estar bajo conducción propia y pasó a depender directamente de las autoridades estatales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Disparos cerca de colegio en Asunción: un detenido tras incidente

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una imagen como símbolo de la memoria

La publicación está acompañada por una imagen: un portón cerrado, en blanco y negro, como “símbolo de silencios impuestos”, y otro portón abierto, lleno de color y luz, presentado como “signo de vida, esperanza y futuro”.

A medio siglo de la intervención, el Cristo Rey señaló que recuerda el hecho “para no olvidar” y para “reafirmar nuestro compromiso institucional con la educación, la libertad, la justicia y la formación de personas conscientes, críticas y solidarias”.

“Porque la memoria ilumina el presente y el compromiso abre caminos hacia el mañana”, agrega.