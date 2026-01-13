Gente
13 de enero de 2026 - 15:05

Felipe VI y Emmanuel Macron visitan una exposición en Versalles

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto al rey de España, Felipe VI, visitaron este martes en el Palacio de Versalles una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711), que ilustra los múltiples "vínculos" que unen a España y Francia, y que supone el regreso de un monarca español a este monumento mundial en 121 años. (EFE/ Pol Lloberas Cardona)
El rey Felipe VI de España se encuentra de visita oficial en Francia y durante su estadía hoy visitó junto al presidente Emmanuel Macron la exposición sobre Luis de Francia. ¡Mirá las postales!

Por ABC Color

Felipe VI está de visita en Francia y tras un almuerzo oficial ofrecido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, ambos se trasladaron para ver una exposición de arte en el Palacio de Versalles.

Emmanuel Macron y Felipe VI caminan frente al acceso al Palacio de Versalles, donde este martes visitaron una exposición sobre Luis de Francia (1661-1711). (EFE/ Pol Lloberas Cardona)
La muestra llamada “El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey” trata de la vida de Luis de Francia (1661-1711), quien fue hijo del rey Sol, Luis XIV, y padre de Felipe V, primer rey Borbón de España.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron junto al rey de España, Felipe VI, durante su visita de este martes al Palacio de Versalles. (EFE/ Pol Lloberas Cardona)
La exposición compuesta por 250 obras de colecciones privadas y públicas estará abierta al público hasta el 15 de febrero.