Felipe VI y Emmanuel Macron visitan una exposición en Versalles

Felipe VI está de visita en Francia y tras un almuerzo oficial ofrecido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, ambos se trasladaron para ver una exposición de arte en el Palacio de Versalles.

La muestra llamada “El Gran Delfín, hijo de rey, padre de rey y nunca rey” trata de la vida de Luis de Francia (1661-1711), quien fue hijo del rey Sol, Luis XIV, y padre de Felipe V, primer rey Borbón de España.

La exposición compuesta por 250 obras de colecciones privadas y públicas estará abierta al público hasta el 15 de febrero.