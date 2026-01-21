Felipe VI y Letizia visitaron a los heridos en el accidente de tren en Adamuz
Los reyes Felipe VI y Letizia de España visitaron el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para interiorizarse del estado de salud de los heridos en el accidente de tren en Adamuz. Además, los soberanos españoles estuvieron el zona del descarrilamiento.
Por ABC Color
Los reyes de España, Felipe y Letizia, llegaron hasta el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para apoyar a los accidentados en la tragedia ferroviaria de Adamuz y a los profesionales de la salud que los están atendiendo.
Además, Felipe VI y Letizia visitaron el Puesto de Mando Avanzado en Adamuz (Córdoba) para interiorizarse de las labores llevadas adelante tras el terrible accidente ferroviario que hasta ahora cobró la vida de más de 40 personas.