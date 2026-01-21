Gente
21 de enero de 2026 - 13:47

Felipe VI y Letizia visitaron a los heridos en el accidente de tren en Adamuz

El rey Felipe y la reina Letizia durante su visita a los heridos en el accidente de tren de Adamuz, en el hospital Reina Sofía de Córdoba. (EFE/Salas)
El rey Felipe y la reina Letizia durante su visita a los heridos en el accidente de tren de Adamuz, en el hospital Reina Sofía de Córdoba. (EFE/Salas) Salas

Los reyes Felipe VI y Letizia de España visitaron el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para interiorizarse del estado de salud de los heridos en el accidente de tren en Adamuz. Además, los soberanos españoles estuvieron el zona del descarrilamiento.

Por ABC Color

Los reyes de España, Felipe y Letizia, llegaron hasta el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba para apoyar a los accidentados en la tragedia ferroviaria de Adamuz y a los profesionales de la salud que los están atendiendo.

Los reyes, Felipe y Letizia, han visitado ayer martes el Puesto de Mando Avanzado en Adamuz (Córdoba), donde han sido informados con detalle de las labores de rescate y búsqueda que se han llevado a cabo tras el accidente ferroviario que implicó a dos trenes un Iryo y un Alvia. (EFE/ Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de la red X)
Además, Felipe VI y Letizia visitaron el Puesto de Mando Avanzado en Adamuz (Córdoba) para interiorizarse de las labores llevadas adelante tras el terrible accidente ferroviario que hasta ahora cobró la vida de más de 40 personas.

Los reyes, Felipe y Letizia, acompañados del ministro de Transportes, Óscar Puente, entre otros, han visitado la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde han conocido los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados. (EFE/ Casa de S.M. el Rey en su cuenta oficial de la red X)
Los reyes Felipe y Letizia también estuvieron en la zona cero del accidente de Adamuz, donde aún se veían los vagones de los trenes descarrilados.

El rey Felipe VI y la reina Letizia escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 41 víctimas mortales. (EFE/ J.J. Guillén)
El rey Felipe VI y la reina Letizia escuchan las explicaciones junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante su visita la zona en la que se produjo el pasado domingo el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado al menos 41 víctimas mortales. (EFE/ J.J. Guillén)