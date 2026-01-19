Gente
La familia real de España asiste al funeral de la princesa Irene en Atenas

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la reina Sofía, la princesa Leonor, la infanta Sofía, la infanta Elena y la infanta Cristina en la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas, este lunes. (EFE/ Francisco Gómez/casa Real)
En la Catedral de Atenas se llevó a cabo hoy la misa del funeral de la princesa Irene de Grecia. A la ceremonia asistió la familia real española para el último adiós a la “Tía Pecu”.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía están en Grecia para despedir a la princesa Irene, fallecida hace unos días en el Palacio de la Zarzuela a los 83 años.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía llegando a la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas. (EFE/ Mariscal)
Hoy lunes 19 de enero tuvo lugar una misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas, antes de su entierro en el cementerio real de Tatoi, donde descansan en paz sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, y su hermano, el rey Constantino.

El rey está triste. Para Felipe VI la princesa Irene de Grecia era como su segunda mamá. (EFE/ Mariscal)
La fallecida princesa Irene era la hermana menor de Sofía de España y vivía con ella en el Palacio de la Zarzuela desde hacía varias décadas. Era la compañera inseparable de la reina emérita española.

Felipe VI abrazando a la reina Sofia, rodeados de la infanta Sofía y la reina Letizia tras asistir a la misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas. (EFE/ Mariscal)
La princesa Irene de Grecia era llamada cariñosamente “Tía Pecu” por sus sobrinos y para el rey Felipe era como su segunda madre.

