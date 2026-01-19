La familia real de España asiste al funeral de la princesa Irene en Atenas

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía están en Grecia para despedir a la princesa Irene, fallecida hace unos días en el Palacio de la Zarzuela a los 83 años.

Hoy lunes 19 de enero tuvo lugar una misa por la princesa Irene de Grecia en la Catedral de Atenas, antes de su entierro en el cementerio real de Tatoi, donde descansan en paz sus padres, los reyes Pablo y Federica de Grecia, y su hermano, el rey Constantino.

La fallecida princesa Irene era la hermana menor de Sofía de España y vivía con ella en el Palacio de la Zarzuela desde hacía varias décadas. Era la compañera inseparable de la reina emérita española.

La princesa Irene de Grecia era llamada cariñosamente “Tía Pecu” por sus sobrinos y para el rey Felipe era como su segunda madre.

