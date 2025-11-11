Gente
11 de noviembre de 2025 - 09:47

Felipe VI y Letizia de visita oficial en China, donde fueron recibidos con honores

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España a su llegada a China.
Los reyes Felipe VI y Letizia llegaron a China de visita oficial. Los monarcas españoles fueron recibidos de manera muy cálida y con honores en el Aeropuerto Internacional de Chengdú.

Por ABC Color

Felipe VI y Letizia se encuentran de visita oficial en China y a su llegada fueron recibidos de manera muy cálida. Una niña fue la encargada de darles la bienvenida con las más bellas y coloridas flores. Luego, los soberanos españoles recibieron los honores militares en el Aeropuerto Internacional de Chengdú.

El rey Felipe VI y la reina Letizia reciben flores de manos de una niña a su llegada a China, en el marco de la visita oficial de los reyes de España al país asiático. (EFE/ Chema Moya)
La visita de Estado que realizan los reyes Felipe y Letizia comenzó hoy 11 de noviembre de 2025 y se desarrollará hasta el jueves 13 de noviembre.

El rey Felipe VI y la reina Letizia fueron recibidos con honores a su llegada a China. (EFE/ Chema Moya)
En el marco de su visita oficial al país asiático, la reina Letizia y el rey Felipe VI de España ya compartieron un almuerzo con el secretario del Comité Provincial de Sichuan del Partido Comunista de China, Wang Xiaohui, y la gobernadora de Sichuan, Shi Xiaolin, en Chengdu, antes de partir rumbo a Pekín.

La reina Letizia y el rey Felipe VI de España posan para una fotografía con el secretario del Comité Provincial de Sichuan del Partido Comunista de China, Wang Xiaohui, y la gobernadora de Sichuan, Shi Xiaolin, antes de un almuerzo en Chengdu, China. (EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL)
