Felipe VI y Letizia de visita oficial en China, donde fueron recibidos con honores

Felipe VI y Letizia se encuentran de visita oficial en China y a su llegada fueron recibidos de manera muy cálida. Una niña fue la encargada de darles la bienvenida con las más bellas y coloridas flores. Luego, los soberanos españoles recibieron los honores militares en el Aeropuerto Internacional de Chengdú.

La visita de Estado que realizan los reyes Felipe y Letizia comenzó hoy 11 de noviembre de 2025 y se desarrollará hasta el jueves 13 de noviembre.

En el marco de su visita oficial al país asiático, la reina Letizia y el rey Felipe VI de España ya compartieron un almuerzo con el secretario del Comité Provincial de Sichuan del Partido Comunista de China, Wang Xiaohui, y la gobernadora de Sichuan, Shi Xiaolin, en Chengdu, antes de partir rumbo a Pekín.