26 de enero de 2026 - 16:02

¡Zaira Nara quedó encantada con San Bernardino!

La mediática argentina Zaira Nara estuvo de visita en nuestro país.
La mediática modelo argentina Zaira Nara (37) estuvo de visita en nuestro país durante 24 horas, según contó en sus redes. La hermana de Wanda Nara quedó encantada con San Bernardino.

Zaira Nara llegó el fin de semana a tierra guaraní y pasó momentos inolvidables, según puede verse en las postales que compartió en su cuenta de Instagram desde la ciudad de San Bernardino.

Zaira Nara disfrutando de la naturaleza en San Bernardino. (Instagram/Zaira Nara)
La hermana de Wanda Nara arribó a la villa veraniega para participar como invitada especial en un evento privado y disfrutó de una fiesta, donde se la vio compartiendo con la modelo compatriota Stephi Stegman y otras socialités paraguayas.

¡Diosa! Zaira Nara estuvo de visita en tierra guaraní. (Instagram/Zaira Nara)
Además, durante su breve estadía en San Bernardino, Zaira Nara hizo yoga al aire libre y disfrutó del entorno natural que ofrece la ciudad del departamento de Cordillera.

La modelo argentina también probó el tradicional mbeju y quedó fascinada con nuestra comida típica.

Zaira Nara se dio una escapadita a Paraguay. (Instagram/Zaira Nara)
En su visita relámpago a Paraguay, Zaira Nara vino sin sus hijos Malaika (9) y Viggo (5). Pero sí se la vio acompañada todo el tiempo de una amiga.