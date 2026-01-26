¡Zaira Nara quedó encantada con San Bernardino!

Zaira Nara llegó el fin de semana a tierra guaraní y pasó momentos inolvidables, según puede verse en las postales que compartió en su cuenta de Instagram desde la ciudad de San Bernardino.

La hermana de Wanda Nara arribó a la villa veraniega para participar como invitada especial en un evento privado y disfrutó de una fiesta, donde se la vio compartiendo con la modelo compatriota Stephi Stegman y otras socialités paraguayas.

Además, durante su breve estadía en San Bernardino, Zaira Nara hizo yoga al aire libre y disfrutó del entorno natural que ofrece la ciudad del departamento de Cordillera.

La modelo argentina también probó el tradicional mbeju y quedó fascinada con nuestra comida típica.

En su visita relámpago a Paraguay, Zaira Nara vino sin sus hijos Malaika (9) y Viggo (5). Pero sí se la vio acompañada todo el tiempo de una amiga.