04 de febrero de 2026 - 10:02

Margot Robbie, deslumbrante en París

La actriz australiana Margot Robbie llegó divina a la proyección de la película 'Cumbres Borrascosas' en el Grand Rex de París. (GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)195202+0000 GEOFFROY VAN DER HASSELT

La famosa actriz australiana Margot Robbie (35) lució deslumbrante en la premier de la película “Cumbres Borrascosas” en París. Con un vestido de Chanel inspirado en “Lo que el viento se llevó” se robó todos los flashes en el Grand Rex. ¡Pasá a admirarla!

Por ABC Color

La bella Margot Robbie recorre varios países antes del esperado estreno de “Cumbres Borrascosas” el próximo 13 de febrero. Así, la actriz australiana llegó a la premier del filme en París, donde lució verdaderamente deslumbrante.

¡Preciosa! Margot Robbie en la premier de "Cumbres Borrascosas" en el Grand Rex. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

Enfundada en un vestido aterciopelado en rojo y combinado con seda blanca, diseñado por Matthieu Blazy para Chanel, la diosa Margot Robbie atrapó todas las miradas en el Grand Rex parisino.

¡Icónica! Margot Robbie deslumbró en la Ciudad Luz con su vestido de Chanel y sus joyas de Lorraine Schwartz. (EFE/EPA/MOHAMMED BADRA)

En la Ciudad Luz, fue Margot Robbie quien resplandeció y se llevó todos los flashes de los medios presentes en la premier de “Cumbres Borrascosas” con su vestido encorsetado y drapeado que complementó con joyas de Lorraine Schwartz.