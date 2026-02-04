Margot Robbie, deslumbrante en París

La bella Margot Robbie recorre varios países antes del esperado estreno de “Cumbres Borrascosas” el próximo 13 de febrero. Así, la actriz australiana llegó a la premier del filme en París, donde lució verdaderamente deslumbrante.

Enfundada en un vestido aterciopelado en rojo y combinado con seda blanca, diseñado por Matthieu Blazy para Chanel, la diosa Margot Robbie atrapó todas las miradas en el Grand Rex parisino.

En la Ciudad Luz, fue Margot Robbie quien resplandeció y se llevó todos los flashes de los medios presentes en la premier de “Cumbres Borrascosas” con su vestido encorsetado y drapeado que complementó con joyas de Lorraine Schwartz.