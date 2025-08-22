Margot Robbie reaparece divina en una red carpet tras ser madre

Margot Robbie lució espléndida en la presentación del filme “A Big Bold Beautiful Journey”, de Sony Pictures. La cita fue en el Four Seasons Hotel Los Ángeles en Beverly Hills.

Esta fue la primera reaparición de la actriz Margot Robbie tras dar a luz a su primer hijo hace nueve meses, fruto de su amor con Tom Ackerley. Y con su impactante figura y estilo se llevó todos los flashes, mientras posaba con su compañero de escena Colin Farrell.

Margot Robbie optó por un vestido negro negro corto para su regreso a la alfombra roja. El traje llevaba la firma de la diseñadora británica Stella McCartney y fue complementado con joyería de Jessica McCormack.

