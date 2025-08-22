Gente

Margot Robbie reaparece divina en una red carpet tras ser madre

Margot Robbie estuvo en Los Ángeles para promocionar su nueva película “A Big Bold Beautiful Journey”. Y en su paso por la red carpet se mostró más divina que nunca a solo nueves meses de dar a luz a su primer hijo.

22 de agosto de 2025 - 07:41
Margot Robbie llegó así de divina a la presentación de "A Big Bold Beautiful Journey" en Beverly Hills. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Margot Robbie llegó así de divina a la presentación de "A Big Bold Beautiful Journey" en Beverly Hills. (Amy Sussman/Getty Images/AFP) 184752+0000 AMY SUSSMAN

Margot Robbie lució espléndida en la presentación del filme “A Big Bold Beautiful Journey”, de Sony Pictures. La cita fue en el Four Seasons Hotel Los Ángeles en Beverly Hills.

Colin Farrell y la bellísima Margot Robbie en la premier de "A Big Bold Beautiful Journey" en el Four Seasons Hotel Los Angeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Colin Farrell y la bellísima Margot Robbie en la premier de "A Big Bold Beautiful Journey" en el Four Seasons Hotel Los Angeles. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Esta fue la primera reaparición de la actriz Margot Robbie tras dar a luz a su primer hijo hace nueve meses, fruto de su amor con Tom Ackerley. Y con su impactante figura y estilo se llevó todos los flashes, mientras posaba con su compañero de escena Colin Farrell.

Colin Farrell y Margot Robbie son los protagonistas de "A Big Bold Beautiful Journey", que llegará en breve a todos los cines. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Colin Farrell y Margot Robbie son los protagonistas de "A Big Bold Beautiful Journey", que llegará en breve a todos los cines. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)

Margot Robbie optó por un vestido negro negro corto para su regreso a la alfombra roja. El traje llevaba la firma de la diseñadora británica Stella McCartney y fue complementado con joyería de Jessica McCormack.

