Anya Taylor-Joy, divina en la presentación de Lucky

Anya Taylor-Joy se llevó todos los flashes de los medios presentes en el día de prensa de Apple TV+ en Santa Mónica, California. Es que la famosa actriz llegó más divina que nunca con un look “Total Black”.

La artista, que protagoniza “Lucky” junto a Timothy Olyphant, llegó enfundada en un conjunto minimalista compuesto por una polera negra y una maxifalda de cuero que llevaba la firma de Khaite Gres.

El look “Total Black” de Anya Taylor-Joy fue complementado con unas sandalias de tacón negras.

Anya Taylor-Joy llegará con Lucky a la plataforma de streaming Apple TV el 15 de julio de este año. Así que, a alquilar balcones para ver nuevamente en la pantalla chica a la actriz y modelo de 29 años que se hizo famosa mundialmente tras su participación en Gambito de Dama.

