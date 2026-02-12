Gente
12 de febrero de 2026 - 13:05

Los príncipes de Brunéi dieron la bienvenida a su primera hija

Los príncipes Abdul Mateen y Anisha de Brunéi con la recién nacida Zahra.Instagram/Abdul Mateen

Abdul Mateen y Anisha de Brunéi ya tienen en sus brazos a su primogénita. La hija recién nacida de los príncipes se llama Zahra Mariam Bolkiah.

Por ABC Color

Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha están más felices que nunca, pues hace solo unos días llegó su esperada hija, Zahra Mariam Bolkiah.

¡Hermosa pareja! Abdul Mateen y Anisha De Brunéi. (Instagram/Mateen)

“Anisha y yo estamos muy agradecidos con el increíble equipo de JPMC por su excepcional atención y apoyo, y también con todos por sus amables deseos”, escribió el príncipe Abdul Mateen en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar que tiene como protagonista a la recién nacida Zahra.

Abdul Mateen y Anisha Rosnah saludan a la multitud desde un vehículo real durante la procesión callejera de la ceremonia de la boda real en Bandar Seri Begawan, Brunéi, el 14 de enero de 2024. (EFE/EPA/RUDOLF PORTILLO)

Recordemos que Anisha y Abdul Matten dieron el “sí, quiero” en enero de 2024 luego de varios años de noviazgo. La fiesta de boda duró 10 días y ahora, en el segundo aniversario de su matrimonio, la pareja recibió su mejor regalo: la tierna Zahra Mariam Bolkiah.