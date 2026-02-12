Los príncipes de Brunéi dieron la bienvenida a su primera hija

Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha están más felices que nunca, pues hace solo unos días llegó su esperada hija, Zahra Mariam Bolkiah.
Lea más: Los príncipes de Brunéi, Abdul Mateen y Anisha esperan su primer hijo
“Anisha y yo estamos muy agradecidos con el increíble equipo de JPMC por su excepcional atención y apoyo, y también con todos por sus amables deseos”, escribió el príncipe Abdul Mateen en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar que tiene como protagonista a la recién nacida Zahra.
Lea más: Príncipe Mateen: así fue su lujosa boda real, en el rico sultanato de Brunéi
Recordemos que Anisha y Abdul Matten dieron el “sí, quiero” en enero de 2024 luego de varios años de noviazgo. La fiesta de boda duró 10 días y ahora, en el segundo aniversario de su matrimonio, la pareja recibió su mejor regalo: la tierna Zahra Mariam Bolkiah.