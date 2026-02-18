Sanie López Garelli celebra el primer año de sus mellis: “¡Mis regalitos de Dios!”

El 18 de febrero de 2025 con 35 semanas de gestación llegaron al mundo los mellizos Didier y Christian Dumot López, hijos de Sanie López Garelli y Christian Dumot.

La periodista Sanie López Garelli, quien dio a luz a sus mellis a los 60 años, había contado que le practicaron una cesárea de urgencia y que Christiancito pesó poco más de tres kilos y Didier poco más de dos kilos.

De ese mágico momento en que Sanie recibió a sus esperados mellizos ya pasó un año y hoy la comunicadora se mostró más feliz que nunca en las redes, donde compartió fotografías de los cumpleañeros Didier y Christian.

“¡Feliz cumple mellis de mi corazón, mis regalitos de Dios! ¡Les amo!“, escribió la orgullosa mamá Sanie López Garelli en sus historias de Instagram.

Recordemos que con la llegada de Didier y Christian, Sanie López Garelli se convirtió en mamá de cuatro varones, pues además de los mellis tiene dos hijos ya adultos: Oliver y Kevin Heikel, quienes adoran a sus hermanitos.