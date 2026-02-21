Lali González y los 7 años de Rafaela: “¡Celebro tu vida, hija mía!

Rafaela, la hija de Lali González, llegó al mundo el 19 de febrero de 2019 con 3.500 gramos. Aquella bebita que vino para llenar de aún más amor la vida de la actriz compatriota, ya celebró su séptimo cumpleaños, y su mami se puso nostálgica en las redes.

“Así empezaba esta historia de amor… hace 7 años mi panza explotaba de amor. ¡Celebro tu vida, hija mía! ¡Qué mucho que esperamos que llegue el día de hoy, el 19 de febrero! ¡Sos la reina de nuestras vidas! La primera y la única reina de mi hogar", escribió conmovida mamá Lali González en su cuenta de Instagram junto a algunas postales que resumen los 7 años de vida de Rafaela.

“¡Te amo con toda mi alma hija mía! ¡Gracias por inspirarme a ser mejor ser humano cada día! Lloro de la felicidad y de la emoción mientras escribo", expresó Lali González el día del cumpleaños de Rafaela.

“El tiempo es tan fugaz que hoy esa bebé chiquita que nació en el 2019 ya es una nena de 7 años”, reflexionó la actriz Lali González al tiempo de destacar: “Feliz vida mi Rafaela”.

