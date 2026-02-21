Gente
21 de febrero de 2026 - 08:00

Lali González y los 7 años de Rafaela: “¡Celebro tu vida, hija mía!

La actriz Lali González celebró la vida de su hija Rafaela.Instagram/Lali González

La casa de la actriz Lali González estuvo de fiesta, es que su pequeña Rafaela cumplió 7 añitos. La feliz mamá compartió su felicidad en las redes, donde expresó emocionada: “¡Sos la reina de nuestras vidas! La primera y la única reina de mi hogar".

Por ABC Color

Rafaela, la hija de Lali González, llegó al mundo el 19 de febrero de 2019 con 3.500 gramos. Aquella bebita que vino para llenar de aún más amor la vida de la actriz compatriota, ya celebró su séptimo cumpleaños, y su mami se puso nostálgica en las redes.

Lali González con Rafaela a bordo, hace ya más de 7 años. (Instagram/Lali González)
Lali González con Rafaela a bordo, hace ya más de 7 años. (Instagram/Lali González)

“Así empezaba esta historia de amor… hace 7 años mi panza explotaba de amor. ¡Celebro tu vida, hija mía! ¡Qué mucho que esperamos que llegue el día de hoy, el 19 de febrero! ¡Sos la reina de nuestras vidas! La primera y la única reina de mi hogar", escribió conmovida mamá Lali González en su cuenta de Instagram junto a algunas postales que resumen los 7 años de vida de Rafaela.

Lali González con la bebé Rafaela, hace casi 7 años. (Instagram/Lali González)
Lali González con la bebé Rafaela, en el 2019. (Instagram/Lali González)

“¡Te amo con toda mi alma hija mía! ¡Gracias por inspirarme a ser mejor ser humano cada día! Lloro de la felicidad y de la emoción mientras escribo", expresó Lali González el día del cumpleaños de Rafaela.

¡La dulce Rafaela ya cumplió 7 años! (Instagram/Lali González)
¡La dulce Rafaela ya cumplió 7 años! (Instagram/Lali González)

“El tiempo es tan fugaz que hoy esa bebé chiquita que nació en el 2019 ya es una nena de 7 años”, reflexionó la actriz Lali González al tiempo de destacar: “Feliz vida mi Rafaela”.

