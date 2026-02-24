Conocé a la bella hija de Patrick Dempsey

El actor estadounidense Patrick Dempsey y su hija Talula Fyfe Dempsey posaron juntitos en la alfombra roja de los BAFTA Film Awards 2026. Padre e hija fueron el centro de atención a su llegada al Royal Festival Hall de Londres.

Talula Fyfe Dempsey es la primogénita del famoso actor de la serie Anatomía de Grey. La joven es fruto del amor entre Patrick Dempsey y Jillian Fink, y cumplió 24 años el pasado 20 de febrero.

Además de Talula, Patrick Dempsey y su esposa Jillian son padres de los mellizos Darby y Sullivan, de 19 años.

Sin lugar a dudas, Talula Fyfe heredó la belleza y el porte de su padre Patrick Dempsey, considerado el “Hombre más sexy del mundo” por la revista People en 2023. ¿Ustedes qué opinan?