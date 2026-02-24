Gente
24 de febrero de 2026 - 09:03

Conocé a la bella hija de Patrick Dempsey

Patrick Dempsey y su hija Talula Fyfe Dempsey en la alfombra roja de los EE BAFTA Film Awards 2026 en el Royal Festival Hall de Londres. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
El famoso actor Patrick Dempsey (60) llegó a los Premios BAFTA de brazos de una bella y joven mujer que no era su esposa. Se trataba de su hija Talula, quien se llevó todos los flashes en la red carpet londinense.

Por ABC Color

El actor estadounidense Patrick Dempsey y su hija Talula Fyfe Dempsey posaron juntitos en la alfombra roja de los BAFTA Film Awards 2026. Padre e hija fueron el centro de atención a su llegada al Royal Festival Hall de Londres.

El orgulloso papá Patrick Dempsey posando con su hija Talula en el Royal Festival Hall. (Adrian Dennis / AFP)
Talula Fyfe Dempsey es la primogénita del famoso actor de la serie Anatomía de Grey. La joven es fruto del amor entre Patrick Dempsey y Jillian Fink, y cumplió 24 años el pasado 20 de febrero.

Además de Talula, Patrick Dempsey y su esposa Jillian son padres de los mellizos Darby y Sullivan, de 19 años.

Así de apuesto luce el actor Patrick Dempsey a sus 60 años. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Sin lugar a dudas, Talula Fyfe heredó la belleza y el porte de su padre Patrick Dempsey, considerado el “Hombre más sexy del mundo” por la revista People en 2023. ¿Ustedes qué opinan?