Muere Katherine Short, hija del reconocido actor Martin Short, a los 42 años

El fallecimiento de Katherine, de 42 años, fue confirmado por un representante del actor al medio británico The Independent. “Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short atraviesa un momento de gran dolor y solicita respeto y privacidad”, reza el texto oficial distribuido a la prensa.

Según informes preliminares de la policía de Los Ángeles, recogidos por el portal TMZ, las autoridades acudieron a la vivienda de Katherine el lunes por la noche tras recibir una llamada de emergencia. Allí, los intervinientes constataron el deceso de la mujer.

Katherine era la mayor de los tres hijos que Martin Short adoptó junto a su fallecida esposa, Nancy Dolman. Se formó académicamente en Psicología y Estudios de Género en la Universidad de Nueva York y contaba con una maestría en Trabajo Social por la Universidad del Sur de California.

A diferencia de su padre, Katherine enfocó su carrera profesional en el ámbito de la salud mental. Trabajó durante años en el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de UCLA y colaboraba activamente con la organización benéfica Bring Change 2 Mind, una fundación dedicada a combatir el estigma en torno a las enfermedades mentales y a fomentar la empatía en los jóvenes.

Hasta el momento, Martin Short —conocido por éxitos como Only Murders in the Building y Father of the Bride— no ha realizado declaraciones personales en sus redes sociales, manteniéndose en la intimidad familiar junto a sus otros dos hijos, Oliver y Henry.