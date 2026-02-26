Gente
26 de febrero de 2026 - 14:20

¡La hija de Derlis González ya cumplió 13 años!

Derlis González y Karimi Chávez con la cumpleañera Karimi Eliane y sus hermanitas Isabella y Kerly.
Derlis González y Karimi Chávez con la cumpleañera Karimi Eliane y sus hermanitas Isabella y Kerly.Instagram/Derlis González

La primogénita del futbolista Derlis González y Karimi Chávez ya tiene 13 años. Karimi Eliane estuvo de cumple y sus papis la agasajaron con una divertida fiesta que reunió a familiares y amigos.

Por ABC Color

Karimi Eliane, la hija mayor de Derlis González y Karimi Chávez, ya es toda una jovencita. Aquella pequeñita que llegó al mundo en febrero de 2013, ayer cumplió 13 años.

Feliz cumpleaños mi princesa. Que sigas cumpliendo muchos años más, mi Tuki”, escribió el orgulloso papá Derlis González en su cuenta de Instagram.

Las tres princesitas de Derlis González: Karimi Eliane, Kerly Antonella e Isabella. (Instagram/Derlis González)
13 años ya, amor de papá. Te amamos mucho”, destacó Derlis González junto a las fotografías familiares que tienen como protagonista a la cumpleañera Karimi Eliane, a quien con cariño sus seres queridos llaman Tuki.

Derlis González y Karimi Chávez llevan 14 años juntos y 11 de casados. La pareja tiene tres niñas: Karimi Eliane, Isabella y Kerly Antonella.

Karimi Eliane González Chávez ya cumplió 13 años. (Instagram/Derlis González)
