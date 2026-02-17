Derlis González celebra la vida de su esposa Karimi: “Te amamos”

Derlis González celebra la vida de su esposa Karimi Chávez, quien hoy completa 34 vueltas al sol. La celebración ya comenzó a pura familia y el futbolista se mostró muy emocionado en las redes al publicar un tierno mensaje dirigido a la cumpleañera.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Que pases bien en tu día y sigas cumpliendo muchos años más”, escribió Derlis González en su cuenta oficial de Instagram al tiempo de destacar: “Te amamos”, junto a las postales familiares donde se ve a la parejita con sus tres hijas.

Lea más: ¡El futbolista Derlis González posó con sus tres princesas y su reina!

Y, por supuesto, fue Karimi Chávez la primera en reaccionar al posteo de su enamorado marido y respondió: “Gracias amor mío”.

Lea más: ¡Mirá las fotos del bautismo de la tercera hija de Derlis González!

Karimi Chávez y Derlis González llevan 14 años juntos y en diciembre pasado cumplieron 11 años de matrimonio. La pareja tiene tres niñas: Karimi Eliane, Isabella y Kerly Antonella.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy