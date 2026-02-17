Gente
17 de febrero de 2026 - 11:01

Derlis González celebra la vida de su esposa Karimi: “Te amamos”

¡Hermosa familia! Derlis González y la cumpleañera Karimi Chávez con sus hijas: Karimi Eliane, Isabella y Kerly.Instagram/Derlis González

El hogar del futbolista Derlis González está de fiesta, pues su esposa Karimi Chávez celebra un nuevo año de vida. “Feliz cumpleaños, mi amor”, expresó el enamorado marido en las redes.

Por ABC Color

Derlis González celebra la vida de su esposa Karimi Chávez, quien hoy completa 34 vueltas al sol. La celebración ya comenzó a pura familia y el futbolista se mostró muy emocionado en las redes al publicar un tierno mensaje dirigido a la cumpleañera.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Que pases bien en tu día y sigas cumpliendo muchos años más”, escribió Derlis González en su cuenta oficial de Instagram al tiempo de destacar: “Te amamos”, junto a las postales familiares donde se ve a la parejita con sus tres hijas.

Lea más: ¡El futbolista Derlis González posó con sus tres princesas y su reina!

Karimi Chávez con sus princesitas Karimi Eliane, Isabella y Kerly. (Instagram/Derlis González)

Y, por supuesto, fue Karimi Chávez la primera en reaccionar al posteo de su enamorado marido y respondió: “Gracias amor mío”.

Lea más: ¡Mirá las fotos del bautismo de la tercera hija de Derlis González!

Karimi Chávez y Derlis González llevan 14 años juntos y en diciembre pasado cumplieron 11 años de matrimonio. La pareja tiene tres niñas: Karimi Eliane, Isabella y Kerly Antonella.

