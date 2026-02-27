Gente
27 de febrero de 2026 - 11:07

Te mostramos las fotos de Harry y Meghan Markle en su visita a Jordania

Esta fotografía tomada y difundida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 25 de febrero de 2026 muestra a Meghan, duquesa de Sussex, y al príncipe Harry, duque de Sussex, junto con el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitando a niños que han sido evacuados de Gaza para recibir atención médica en el Hospital de Especialidades de Ammán. (World Health Organization (WHO) / AFP)
El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle realizaron una visita a Jordania. El viaje de los Duques de Sussex fue de carácter humanitario y lo realizaron en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por ABC Color

Harry y Meghan Markle llegaron a Jordania en el marco de una visita filantrópica. Los Duques de Sussex formaron parte de una mesa redonda organizada por la OMS, donde también asistieron líderes de varias organizaciones humanitarias.

Una imagen difundida por la Oficina de Prensa del Centro Oncológico Rey Hussein el 27 de febrero de 2026 muestra al príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y a su esposa Meghan, duquesa de Sussex, hablando con un niño mientras la princesa Ghida Talal de Jordania, presidenta del Centro Oncológico Rey Hussein, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, observan durante su visita al centro en Ammán. (Handout / King Hussein Cancer Center media office / AFP)
Esta fotografía tomada y publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 25 de febrero de 2026 muestra a Meghan Markle y al príncipe Harry asistiendo a una conferencia de mesa redonda de la OMS en Ammán. (World Health Organization (WHO) / AFP)
El prínicipe Harry y su esposa Meghan Markle también visitaron un centro juvenil en un campo de refugiados al norte de Jordania. Además, estuvieron en el hospital de especialidades de Aman y conversaron con niños enfermos evacuados de Gaza.

Meghan y el príncipe Harry junto con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus (3d), visitando a niños que han sido evacuados de Gaza para recibir atención médica en el Hospital de Especialidades de Ammán. (World Health Organization (WHO) / AFP)
