Te mostramos las fotos de Harry y Meghan Markle en su visita a Jordania

Harry y Meghan Markle llegaron a Jordania en el marco de una visita filantrópica. Los Duques de Sussex formaron parte de una mesa redonda organizada por la OMS, donde también asistieron líderes de varias organizaciones humanitarias.

El prínicipe Harry y su esposa Meghan Markle también visitaron un centro juvenil en un campo de refugiados al norte de Jordania. Además, estuvieron en el hospital de especialidades de Aman y conversaron con niños enfermos evacuados de Gaza.