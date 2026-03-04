Gente
04 de marzo de 2026 - 16:31

¡La tenista Aryna Sabalenka anunció su compromiso!

Aryna Sabalenka fue sorprendida por Georgios Frangulis con un pedido de matrimonio.
Aryna Sabalenka fue sorprendida por Georgios Frangulis con un romántico pedido de matrimonio.Instagram/Aryna Sabalenka

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka (27), número 1 del mundo, anunció que se comprometió con su novio brasileño Georgios Frangulis. ¡Pasá y mirá las románticas postales!

Por ABC Color

Aryna Sabalenka, la mejor tenista del mundo, muy pronto dará el “sí, quiero”. Así lo anunció la mismísima deportista en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus casi 5 millones de seguidores que se comprometió con su novio brasileño Georgios Frangulis.

¡Romántica postal! Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis se comprometieron ayer 3 de marzo. (Instagram/Aryna Sabalenka)
¡El amor está en el aire! Aryna Sabalenka y Georgios Frangulis se comprometieron ayer 3 de marzo. (Instagram/Aryna Sabalenka)

Lea más: Sabalenka, a favor de cinco sets en Grand Slam; Swiatek y otras se oponen

La bielorrusa Aryna Sabalenka fue sorprendida con un romántico pedido de matrimonio por Georgios Frangulis, quien de rodillas entregó un anillo de diamantes a la tenista número 1 del mundo.

“Por fin puedo llamarlo de otra manera… Prometido“, expresó Aryna Sabalenka en las redes luego de aceptar el pedido de manos de Georgios Frangulis. (Instagram/Aryna Sabalenka)
“Por fin puedo llamarlo de otra manera… Prometido“, expresó Aryna Sabalenka en las redes luego de aceptar el pedido de mano de Georgios Frangulis. (Instagram/Aryna Sabalenka)

Lea más: Sabalenka cree “injusto” que mujeres transgénero participen en WTA

Tú y yo, para siempre. 3.3.26″, escribió Sabalenka en la red social de la camarita, donde en otro posteo destacó: “Por fin puedo llamarlo de otra manera… Prometido“.

Aryna Sabalenka mostrando orgullosa su anillo de compromiso. (Instagram/Aryna Sabalenka)
Aryna Sabalenka mostrando orgullosa su anillo de compromiso. (Instagram/Aryna Sabalenka)

Aryna Sabalenka y el empreario Georgios Frangulis oficializaron su noviazgo en mayo de 2024 durante el Open de Italia. Y ahora, ya se preparan para pasar por el altar. Así que, pronto sonarán campanas de boda.