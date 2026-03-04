¡La tenista Aryna Sabalenka anunció su compromiso!

Aryna Sabalenka, la mejor tenista del mundo, muy pronto dará el “sí, quiero”. Así lo anunció la mismísima deportista en su cuenta de Instagram, donde compartió con sus casi 5 millones de seguidores que se comprometió con su novio brasileño Georgios Frangulis.
La bielorrusa Aryna Sabalenka fue sorprendida con un romántico pedido de matrimonio por Georgios Frangulis, quien de rodillas entregó un anillo de diamantes a la tenista número 1 del mundo.
“Tú y yo, para siempre. 3.3.26″, escribió Sabalenka en la red social de la camarita, donde en otro posteo destacó: “Por fin puedo llamarlo de otra manera… Prometido“.
Aryna Sabalenka y el empreario Georgios Frangulis oficializaron su noviazgo en mayo de 2024 durante el Open de Italia. Y ahora, ya se preparan para pasar por el altar. Así que, pronto sonarán campanas de boda.