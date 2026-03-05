Leryn Franco y su triple festejo.¿Qué acontecimientos celebró?

Leryn Franco estuvo de triple festejo. Es que la exatleta olímpica y su marido Rodrigo Galeano cumplieron un año más de vida el pasado 1 de marzo. ¡Sí! Ambos nacieron coincidentemente en la misma fecha.

“Nuestro cumple”, expresó Leryn Franco junto a las postales donde se la ve con su esposo Rodrigo Galeano. La parejita festejó el doble cumpleaños con una salidita romántica donde no faltaron los regalos, los mimos y las flores.

Pero el pasado martes, Leryn Franco y Rodrigo Galeano tuvieron un tercer festejo, pues celebraron sus Bodas de Bronce.

La parejita se juró amor eterno el 3 de marzo de 2018 ante el altar de la Catedral Metropolitana de Asunción. Y, para recordar su aniversario de matrimonio, Leryn Franco compartió bellas postales del día del “sí, quiero”.