Leryn Franco, de vacaciones en Río de Janeiro

Leryn Franco y Rodrigo Zarza armaron sus maletas, subieron a un avión y desembarcaron en Río de Janeiro, Brasil, parar vivir unos días de ensueño recorriendo los lugares más bellos de la “Cidade Maravilhosa”.

El matrimonio Zarza-Franco luego de recibir el Año Nuevo en nuestro país se dio una escapada para desconectarse los primeros días de este 2026 y recargar pilas para reiniciar con todo su vida laboral.

Leryn Franco es la encargada de compartir las postales de sus vacaciones con sus seguidores de Instagram. Así, ya vimos que visitó Prainha, a 20 minutos de Barra. Además, paseó en yate por Búzios y, por supuesto, recorrió las icónicas playas de Ipanema, Copacabana, Leblon y Barra de Tijuca.

Leryn Franco: “Por encima de los 40 años…"

La exatleta olímpica se mostró reflexiva en sus días de relax en Río de Janeiro y compartió un lindo mensaje con sus seguidores en la red social de la camarita.

“Por encima de los 40 años… Y siento que la verdadera belleza es esta: tener salud, tener calma, tener fe. Aprender a vivir sin excesos, sin castigos, con equilibrio… y con amor propio. Que mi cuerpo sea casa, no batalla. Que mi vida sea luz, no prisa”, escribió Leryn Franco en las redes.

“Te animás a compartir acá: Qué estás eligiendo cuidar más este año: ¿tu cuerpo, tu mente o tu fe? ¿Qué hábito te está devolviendo paz? Podemos motivar a otras personas", sugirió Leryn Franco a sus 438 mil seguidores en Instagram.