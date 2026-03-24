La segunda hija de la diseñadora Emma Viedma ya es cristiana

Sienna Catalina Scavone Viedma llegó al mundo el 25 de marzo de 2025. Así que, la tierna hija de Emma Viedma Paoli y Vicente Viche Scavone mañana cumple un añito. Y, coincidentemente a días de su primer año de vida, la niña fue bautizada el pasado fin de semana.

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“El primer sacramento de Siennita. ‘En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios Jn 3,5’. Gracias a los padrinos por aceptar ser pilares de su vida para siempre”, escribió emocionada Emma Viedma al compartir en Instagram las postales captadas por Julio Zárate el día en que Sienna Catalina recibió las aguas bautismales.

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“¡Amor de nuestras vidas! Feliz sacramento del Bautismo, nuestra nueva cristianita“, destacó feliz mamá Emma Viedma en otra publicación en la red social de la camarita.