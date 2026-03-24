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24 de marzo de 2026 - 14:42

La segunda hija de la diseñadora Emma Viedma ya es cristiana

Emma Viedma y Vicente Viche Scavone con su hija Sienna Catalina en una postal captada por Julio Zárate.
Emma Viedma y Vicente Viche Scavone con su hija Sienna Catalina en una postal captada por Julio Zárate.Instagram/Emma Viedma

Sienna Catalina, hija de la diseñadora de moda Emma Viedma y Vicente Viche Scavone, recibió las aguas bautismales. La pequeñita, que ya es cristiana, mañana cumple su primer año de vida.

Por ABC Color

Sienna Catalina Scavone Viedma llegó al mundo el 25 de marzo de 2025. Así que, la tierna hija de Emma Viedma Paoli y Vicente Viche Scavone mañana cumple un añito. Y, coincidentemente a días de su primer año de vida, la niña fue bautizada el pasado fin de semana.

¡Mamá orgullosa! La diseñadora Emma Viedma con Sienna Catalina en su regazo. (Instagram/Emma Viedma)
¡Mamá orgullosa! La diseñadora Emma Viedma con Sienna Catalina en su regazo. (Instagram/Emma Viedma)

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“El primer sacramento de Siennita. ‘En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios Jn 3,5’. Gracias a los padrinos por aceptar ser pilares de su vida para siempre”, escribió emocionada Emma Viedma al compartir en Instagram las postales captadas por Julio Zárate el día en que Sienna Catalina recibió las aguas bautismales.

Emotivo momento. Sienna Catalina recibiendo las aguas bautismales. (Instagram/Emma Viedma)
Emotivo momento. Sienna Catalina recibiendo las aguas bautismales. (Instagram/Emma Viedma)

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¡Pura ternura! Las hermanitas Sienna y Verona Scavone Viedma. (Instagram/Emma Viedma)
¡Pura ternura! Las hermanitas Sienna y Verona Scavone Viedma. (Instagram/Emma Viedma)

“¡Amor de nuestras vidas! Feliz sacramento del Bautismo, nuestra nueva cristianita“, destacó feliz mamá Emma Viedma en otra publicación en la red social de la camarita.