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30 de marzo de 2026 - 09:28

Anya Taylor-Joy deslumbra en la premier mundial de Super Mario Galaxy en Japón

Anya Taylor-Joy llegó así de divina al estreno mundial de Super Mario Galaxy en el teatro kabuki Minami-Za de Kioto. (EFE/EPA/BUDDHIKA WEERASINGHE)
Anya Taylor-Joy llegó así de divina al estreno mundial de Super Mario Galaxy en el teatro kabuki Minami-Za de Kioto. (EFE/EPA/BUDDHIKA WEERASINGHE) BUDDHIKA WEERASINGHE

La actriz estadounidense Anya Taylor-Joy deslumbró en la premier mundial de Super Mario Galaxy en Japón. Divina, como siempre, y enfundada en un minivestido con toques florales, la artista que presta su voz a la princesa Peach se llevó todas las miradas. ¡Adelante!

Por ABC Color

El fantástico universo de Super Mario Bros tiene una nueva película llamada Super Mario Galaxy y la famosa actriz estadounidense Anya Taylor-Joy es una de las protagonistas, pues presta su voz a Peach.

¡Diosa! Anya Taylor-Joy en el estreno mundial de Super Mario Galaxy en Kioto. (EFE/EPA/BUDDHIKA WEERASINGHE)
¡Diosa! Anya Taylor-Joy en el estreno mundial de Super Mario Galaxy en Kioto. (EFE/EPA/BUDDHIKA WEERASINGHE)

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El estreno mundial de Super Mario Galaxy tuvo lugar en el teatro kabuki Minami-Za de Kioto, en el oeste de Japón, y hasta ahí llegó Anya Taylor-Joy para ser parte de la premier con un look que le quedaba pintado y realzaba su belleza.

Anya Taylor-Joy se robó todos los flashes en la premier de Super Mario Galaxy en Japón. (Yuichi YAMAZAKI / AFP)
Anya Taylor-Joy se robó todos los flashes en la premier de Super Mario Galaxy en Japón. (Yuichi YAMAZAKI / AFP)

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Anya Taylor-Joy arribó deslumbrante al estreno en Kioto y por la alfombra azul pasó con un vestido con flores en tono rosa. Su look fue complementado con sandalias de tacón en blanco y un collar de diamantes.

El filme Super Mario Galaxy se estrenará en cines este 1 de abril y Anya Taylor-Joy pone alma y voz a la princesa Peach.