Anya Taylor-Joy deslumbra en la premier mundial de Super Mario Galaxy en Japón

El fantástico universo de Super Mario Bros tiene una nueva película llamada Super Mario Galaxy y la famosa actriz estadounidense Anya Taylor-Joy es una de las protagonistas, pues presta su voz a Peach.

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El estreno mundial de Super Mario Galaxy tuvo lugar en el teatro kabuki Minami-Za de Kioto, en el oeste de Japón, y hasta ahí llegó Anya Taylor-Joy para ser parte de la premier con un look que le quedaba pintado y realzaba su belleza.

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Anya Taylor-Joy arribó deslumbrante al estreno en Kioto y por la alfombra azul pasó con un vestido con flores en tono rosa. Su look fue complementado con sandalias de tacón en blanco y un collar de diamantes.

El filme Super Mario Galaxy se estrenará en cines este 1 de abril y Anya Taylor-Joy pone alma y voz a la princesa Peach.