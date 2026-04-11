Los hijos de Michael Jackson, presentes en la premier de la película biográfica del Rey del Pop

Prince Michael Jackson y Bigi Jackson, hijos de Michael Jackson, posaron sonrientes en la alfombra roja del estreno del filme Michael. La cita fue anoche en Berlín, Alemania.

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La película biográfica de Michael Jackson llegará a las salas de cines el próximo 22 de abril. Prince Michael y Bigi estuvieron presentes en la premier demostrando así su apoyo a su primo Jaafar, quien da vida a Michael Jackson en el biopic del Rey del Pop.

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Prince y Bigi Jackson se mostraron felices rodeados de sus familiares en el estreno mundial del filme sobre la vida de su padre Michael Jackson. Pero la gran ausente fue Paris Jackson, hija del icónico cantante fallecido.