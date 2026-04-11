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11 de abril de 2026 - 12:04

Los hijos de Michael Jackson, presentes en la premier de la película biográfica del Rey del Pop

Prince Michael Jackson y Bigi Jackson en el estreno de la pelícua biográfica de su padre Michael Jackson. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
Prince Michael Jackson y Bigi Jackson en el estreno de la pelícua biográfica de su padre Michael Jackson. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN) CLEMENS BILAN

Prince y Bigi, dos de los hijos del emblemático Michael Jackson, estuvieron presentes en la premier de la película biográfica de su padre en Berlín. ¡Adelante!

Por ABC Color

Prince Michael Jackson y Bigi Jackson, hijos de Michael Jackson, posaron sonrientes en la alfombra roja del estreno del filme Michael. La cita fue anoche en Berlín, Alemania.

El actor estadounidense Prince Michael Jackson y el director de cine estadounidense Bigi Jackson, hijos de Michael Jackson, posan en la alfombra roja en el estreno de la película 'Michael' en Berlín. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
El actor estadounidense Prince Michael Jackson y el director de cine estadounidense Bigi Jackson, hijos de Michael Jackson, posan en la alfombra roja en el estreno de la película 'Michael' en Berlín. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)

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La película biográfica de Michael Jackson llegará a las salas de cines el próximo 22 de abril. Prince Michael y Bigi estuvieron presentes en la premier demostrando así su apoyo a su primo Jaafar, quien da vida a Michael Jackson en el biopic del Rey del Pop.

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Miembros de la familia, entre ellos Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson,Jermaine Jackson y Marlon Jackson, posan para los fotógrafos a su llegada a la alfombra roja para el estreno mundial de la película biográfica de Michael Jackson en el Uber Eats Music Hall de Berlín. (John MACDOUGALL / AFP)
Miembros de la familia, entre ellos Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson,Jermaine Jackson y Marlon Jackson, posan para los fotógrafos a su llegada a la alfombra roja para el estreno mundial de la película biográfica de Michael Jackson en el Uber Eats Music Hall de Berlín. (John MACDOUGALL / AFP)

Prince y Bigi Jackson se mostraron felices rodeados de sus familiares en el estreno mundial del filme sobre la vida de su padre Michael Jackson. Pero la gran ausente fue Paris Jackson, hija del icónico cantante fallecido.