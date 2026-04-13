Elizabeth Hurley llegó con sus dos amores a los Premios Olivier en Londres

Elizabeth Hurley (60) llegó espléndida con un escotado vestido blanco a la noche de gala de los Premios Olivier 2026 en el Royal Albert Hall de Londres. La artista británica arribo muy sonriente y feliz escoltada por sus dos hombres.

La actriz estuvo muy bien acompañada de su hijo Damian Charles Hurley (24) y su novio, el cantante y compositor estadounidense Billy Ray Cyrus (64), padre de la famosa Miley Cyrus.

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Los tres posaron encantados y muy elegantes en la alfombra verde de los Premios Olivier 2026, galardones que se establecieron en 1976 para celebrar lo mejor del teatro británico.

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Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus se conocieron en 2022 durante el rodaje de Navidad en el Paraíso, en el Caribe. Pero dicen que recién en el 2024, después de dos años, volvieron a comunicarse. Y fue en abril de 2025, hace exactamente un año, que confirmaron su relación.

Todo indica que el romance entre la actriz y el cantante de música country va viento en popa. Así que, a estar atentos, porque próximamente podrían sonar campanas de boda.