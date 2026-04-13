Gente
13 de abril de 2026 - 09:29

Elizabeth Hurley llegó con sus dos amores a los Premios Olivier en Londres

Elizabeth Hurley acompañada de su novio Billy Ray Cyrus y de su hijo Damian Hurley. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
Elizabeth Hurley acompañada de su novio Billy Ray Cyrus y de su hijo Damian Hurley. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN) TOLGA AKMEN

La actriz británica Elizabeth Hurley pasó por la alfombra verde de los Premios Olivier 2026 más diosa que nunca. Pero no lo hizo solita, pues estuvo muy bien acompañada de sus dos amores: su hijo Damian y su novio Billy Ray Cyrus. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color

Elizabeth Hurley (60) llegó espléndida con un escotado vestido blanco a la noche de gala de los Premios Olivier 2026 en el Royal Albert Hall de Londres. La artista británica arribo muy sonriente y feliz escoltada por sus dos hombres.

La actriz estuvo muy bien acompañada de su hijo Damian Charles Hurley (24) y su novio, el cantante y compositor estadounidense Billy Ray Cyrus (64), padre de la famosa Miley Cyrus.

La diosa Liz Hurley escoltada por Damian Hurley y Billy Ray Cyrus en los Olivier Awards 2026. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
La diosa Liz Hurley escoltada por Damian Hurley y Billy Ray Cyrus en los Olivier Awards 2026. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Lea más: Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus ya no ocultan su amor

Los tres posaron encantados y muy elegantes en la alfombra verde de los Premios Olivier 2026, galardones que se establecieron en 1976 para celebrar lo mejor del teatro británico.

La actriz Elizabeth Hurley y el músico Billy Ray Cyrus anunciaron hace un año que están en pareja. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)
La actriz Elizabeth Hurley y el músico Billy Ray Cyrus anunciaron hace un año que están en pareja. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Lea más: Los hijos de Michael Jackson, presentes en la premier de la película biográfica del Rey del Pop

Elizabeth Hurley y Billy Ray Cyrus se conocieron en 2022 durante el rodaje de Navidad en el Paraíso, en el Caribe. Pero dicen que recién en el 2024, después de dos años, volvieron a comunicarse. Y fue en abril de 2025, hace exactamente un año, que confirmaron su relación.

Todo indica que el romance entre la actriz y el cantante de música country va viento en popa. Así que, a estar atentos, porque próximamente podrían sonar campanas de boda.