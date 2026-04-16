¡Margarita de Dinamarca cumple 86 años!

“Su Majestad la Reina Margarita cumple 86 años hoy. Con motivo del cambio de guardia en el Palacio de Fredensborg a las 12:00, la Banda de la Guardia Real ofrecerá un pequeño concierto en el Jardín Interior del Palacio para celebrar el cumpleaños de la Reina Margarita”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la familia real danesa.

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En otra publicación en la red social de la camarita se compartieron imágenes de la celebración del cumpleaños de la reina Margarita, quien estuvo rodeada de los reyes Federico y Mary. Y, por supuesto, muy bien acompañada de su inseparable perrito salchicha llamado Tillia.

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“Su Majestad el Rey exclamó ‘¡Viva el Reino de Dinamarca!’ durante la celebración del 86 cumpleaños de Su Majestad la Reina Margarita el jueves en el Palacio de Fredensborg. La cumpleañero, los Reyes y Su Majestad la Reina Ana María asistieron posteriormente a un pequeño concierto en la escalinata principal del Palacio de Fredensborg, junto con los ciudadanos presentes", se destaca en la cuenta de Instagram Kongehuset.