Nicole Kidman y Sandra Bullock, juntas en Las Vegas

La australiana Nicole Kidman y la estadounidense Sandra Bullock se mostraron juntitas en la red carpet de CinemaCon y desataron la felicidad de sus fanáticos seguidores de todo el mundo.

El dúo de famosas actrices promocionó su nueva película, la secuela de Hechizo de Amor, que se estrenará en setiembre de este año. El encuentro se dio en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas, Nevada, en el marco de la presentación de Warner Bros en CinemaCon.

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Ambas icónicas actrices deslumbraron con sus looks en su reaparición conjunta en una alfombra roja. Sandra Bullock lució un traje de dos piezas en rojo que llevaba la firma de Gabriela Hearst y Nicole Kidman se decantó por un vestido negro de Colleen Allen.

¡Sandra Bullock desembarcó en Instagram!

La icónica actriz Sandra Bullock aprovechó su reaparición en la alfombra roja para promocionar Hechizo de Amor y debutó en Instagram con una cuenta oficial.

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En su primera publicación en la red social de la camarita, Sandra Bullock compartió un video donde se la ve haciendo referencia a una escena de Hechizo de Amor, estrenada en 1998. Y en su segundo posteo compartió otro audiovisual con Nicole Kidman ya en CinemaCon.

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A solo horas de su desembarco en Instagram, Sandra Bullock ya cosecha casi 5 millones de seguidores. Varias colegas le dieron la bienvenida en la red social, entre ellas Lily Collins, Nicole Kidman, Jennifer Aniston, Lindsay Lohan y Reese Witherspoon.