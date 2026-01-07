Nicole Kidman y Keith Urban, oficialmente divorciados

En setiembre de 2025 la separación de Nicole Kidman y Keith Urban sorprendió al mundo del espectáculo, pues se trataba de una de las parejas más sólidas de Hollywood. Y, ahora, un juez de Tennessee emitió oficialmente la orden de disolución del matrimonio de casi dos décadas.

Nicole Kidman había solicitado el divorcio en setiembre pasado y dicen que en el documento que oficializa la separación de las estrellas se puede leer que tenían “dificultades matrimoniales y diferencias irreconciliables”.

Nicole Kidman y Keith Urban tienen dos hijas: Sunday Rose (17) y Faith Margareth (15). Las adolescentes vivirán con su madre y los fines de semana pasarán con su padre, según lo dictado por el tribunal. Pero, por supuesto, ambos tendrán responsabilidades compartidas con respecto a la crianza de las jovencitas.