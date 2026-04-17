Natalie Portman espera su tercer hijo a los 44 años

La icónica Natalie Portman (44) y el músico Tanguy Destable (45) están en la dulce espera de su primer bebé juntos, según anunció la revista francesa Voici.

La ganadora del Óscar a la Mejor Actriz por su papel en El Cisne Negro ya estaría en el quinto mes de embarazo. Así que, Natalie Portman pronto tendrá su tercer hijo en brazos.

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Natalie Portman ya es madre de Aleph y Amalia, nacidos de su matrimonio con el bailarín Benjamin Millepied, de quien se separó en 2023. Y Tanguy Destable también tiene dos hijos: Ettiene y Vadim, de su relación con Louise Bourgoin.