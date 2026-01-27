Gente
29 de enero de 2026 - 08:00

De Natalie Portman a Olivia Wilde, las celebridades en el Sundance 2026

¡Siempre diosa! La actriz estadounidense Natalie Portman durante la presentación de 'The Gallerist' en el Festival de Sundance. (EFE/ Mónica Rubalcava)
El Festival de Cine de Sundance se viene desarrollando en Utah, Estados Unidos, y por su red carpet ya pasaron varias celebridades, como Natalie Portman, Jenna Ortega y Olivia Wilde. ¡Adelante!

Una nueva edición del Festival de Sundance se viene desarrollando desde hace unos días en Park City, Utah, Estados Unidos. Hasta ahí ya llegaron varias celebridades para vivir días únicos viendo lo mejor del séptimo arte.

Olivia Wilde posa en la alfombra roja en el estreno de I Want Your Sex en el Festival de Cine de Sundance 2026 en Park City, Utah, EE.UU. (EFE/EPA/JEFFREY D. ALLRED)
Por la red carpet del Sundance Festival ya desfilaron figuras de la talla de Natalie Portman, Olivia Wilde y Charlie XCX luciendo sus mejores galas.

Charli xcx asistió al estreno de "The Gallerist" durante el Festival de Cine de Sundance 2026 en el Teatro Eccles Center en Park City, Utah. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Jenna Ortega también ya pasó por la red carpet del Sundance Film Festival 2026. (Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)
Jenna Ortega, Zoey Deutch, Ethan Hawke y Channing Tatum también ya llegaron a Utah para ser parte del Sundance Festival 2026.

Zoey Deutch llegando al estreno de "Gail Daughtry And The Celebrity Sex Pass" durante el Festival de Cine de Sundance 2026. (Cindy Ord/Getty Images/AFP)
Ethan Hawke asistió a Celebrating Sundance Institute: A Tribute To Founder Robert Redford durante el Festival de Cine de Sundance 2026 en Grand Hyatt Deer Valley en Park City, Utah. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Jenny Slate, Rachel Lambert y Chris Pine fueron otras estrellas que llegaron juntas al Sundance Festival en City Park, Utah.

Channing Tatum en la alfombra roja del estreno de "Josephine" durante el Festival de Cine de Sundance 2026. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
Jenny Slate, Rachel Lambert y Chris Pine llegaron juntos al estreno de "Carousel" durante el Festival de Cine de Sundance 2026 en el Eccles Center Theater en Park City. (Neilson Barnard/Getty Images/AFP)
El Festival de Cine de Sundance 2026 se desarrollará hasta el próximo domingo 1 de febrero en Park City y Salt Lake City, Utah. Desde el 2027 el emblemático festival del séptimo arte será celebrado en Boulder, Colorado.