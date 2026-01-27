De Natalie Portman a Olivia Wilde, las celebridades en el Sundance 2026

Una nueva edición del Festival de Sundance se viene desarrollando desde hace unos días en Park City, Utah, Estados Unidos. Hasta ahí ya llegaron varias celebridades para vivir días únicos viendo lo mejor del séptimo arte.

Por la red carpet del Sundance Festival ya desfilaron figuras de la talla de Natalie Portman, Olivia Wilde y Charlie XCX luciendo sus mejores galas.

Jenna Ortega, Zoey Deutch, Ethan Hawke y Channing Tatum también ya llegaron a Utah para ser parte del Sundance Festival 2026.

Jenny Slate, Rachel Lambert y Chris Pine fueron otras estrellas que llegaron juntas al Sundance Festival en City Park, Utah.

El Festival de Cine de Sundance 2026 se desarrollará hasta el próximo domingo 1 de febrero en Park City y Salt Lake City, Utah. Desde el 2027 el emblemático festival del séptimo arte será celebrado en Boulder, Colorado.