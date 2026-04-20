Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom dieron la bienvenida a su primer hijo

“Él está aquí. Estamos tan enamorados”, se puede leer junto a una tierna postal donde se ve a baby Theroux sobre el pecho de su padre, Justin Theroux. La imagen fue compartida por el actor y su esposa Nicole Brydon Bloom en una publicación conjunta en Instagram.

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Hace pocas semanas, la actriz Nicole Brydon Bloom mostraba su pancita embarazada y expresaba en la red social de la camarita: “Tanto amor por el bebé Theroux. Me siento increíblemente afortunada de estar rodeada de familia y amigos tan increíbles en un momento tan especial”.

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Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom se comprometieron en 2024 y fue en el Festival de Cine de Venecia que la novia posó orgullosa con el anillo de compromiso que le entregó el exmarido de Jennifer Aniston.

En marzo de 2025, hace un año, Justin Theroux y Nicole Brydon Bloom se juraron amor eterno en una ceremonia que tuvo lugar en Tulum, México. Y, ahora, ya tienen en sus brazos al primer fruto de su amor.