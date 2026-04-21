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21 de abril de 2026 - 14:01

La familia real británica homenajea a Isabel II en el día que hubiera cumplido 100 años

"El Rey y la Reina se unen a miembros de la Familia Real para recordar la vida de la reina Isabel II", se puede leer junto a esta postal en la cuenta de Instagram de la familia real británica. (Instagram/The Royal Family)
"El Rey y la Reina se unen a miembros de la Familia Real para recordar la vida de la reina Isabel II", se puede leer junto a esta postal en la cuenta de Instagram de la familia real británica. (Instagram/The Royal Family)Instagram/The Royal Family

Los reyes Carlos III y Camila, los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, y demás miembros de la familia real británica hoy rinden homenaje a la reina Isabel II en el día que la difunta soberana hubiera cumplido 100 años.

Por ABC Color

Una recepción en el Palacio de Buckingham, la presentación en el Museo Británico del diseño para el Monumento a la Reina Isabel y la inauguración de un jardín conmemorativo en Regent’s Park forman parte de los homenajes al recordar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II de Inglaterra.

Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, en la recepción por el centenario del nacimiento de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)
Los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, en la recepción por el centenario del nacimiento de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. (Aaron Chown / POOL / AFP)

Los reyes Carlos III y Camila, los príncipes de Gales, Kate Middleton y William, y otros miembros de la familia real británica ofrecieron a una recepción por los 100 años de la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, en Londres.

“Entre los invitados se encontraban representantes de las antiguas organizaciones benéficas y patronazgos de la difunta Reina, así como algunos centenarios muy especiales que celebraban hoy su centenario. ¡Fue un placer reunirnos y compartir recuerdos de los últimos 100 años!“, expresa un posteo en la cuenta de Instagram de la familia real británica.

El rey Carlos III y la reina Camila observan una escultura a escala de Martin Jennings, que representa a la reina Isabel II de Gran Bretaña, durante una presentación sobre la recomendación de diseño final para el Monumento a la Reina Isabel, durante una visita al Museo Británico. (Toby Melville / POOL / AFP)
El rey Carlos III y la reina Camila observan una escultura a escala de Martin Jennings, que representa a la reina Isabel II de Gran Bretaña, durante una presentación sobre la recomendación de diseño final para el Monumento a la Reina Isabel, durante una visita al Museo Británico. (Toby Melville / POOL / AFP)

Además, los miembros de la realeza también visitaron el Museo Británico para conocer una escultura a escala que representa a la reina Isabel II de Gran Bretaña.

“Hoy, los Reyes, acompañados por otros miembros de la Familia Real, visitaron el Museo Británico para contemplar una maqueta del nuevo monumento nacional en memoria de la Reina Isabel II. Sus Majestades y Sus Altezas Reales se reunieron con el diseñador del monumento, Lord Norman Foster, así como con los tres artistas que crearon la obra. La maqueta permanecerá expuesta al público en el Museo Británico”, se puede leer en la cuenta de Instagram The Royal Family.

El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a los centenarios Joan Illingworth, John Jervois y Mary Wood mientras les entrega tarjetas de cumpleaños a las personas que cumplen cien años hoy, en una recepción en el Palacio de Buckingham, para celebrar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II. (Jordan Pettitt / POOL / AFP)
El rey Carlos III de Gran Bretaña saluda a los centenarios Joan Illingworth, John Jervois y Mary Wood mientras les entrega tarjetas de cumpleaños a las personas que cumplen cien años hoy, en una recepción en el Palacio de Buckingham, para celebrar el centenario del nacimiento de la reina Isabel II. (Jordan Pettitt / POOL / AFP)

Otra publicación en la cuenta oficial de la familia real británica en la red social de la camarita destaca: “La Princesa Ana inauguró oficialmente el Jardín Reina Isabel II en Regent’s Park, Londres. Este espacio conmemora la vida y el servicio de la Reina Isabel II, y hoy habría sido el centenario de su nacimiento. Durante la visita, la Princesa se reunió con los jardineros y diseñadores que participaron en el proyecto, antes de descubrir una placa para conmemorar la inauguración oficial del jardín”.