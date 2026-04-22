La actriz Aubrey Plaza posó feliz con su bebé a bordo

Aubrey Plaza llegó radiante y con una gran sonrisa al estreno de “Kevin”, de Amazon Prime, en el Metrograph de Nueva York.
La actriz posó feliz luciendo un vaporoso vestido floral que dejaba notar su incipiente pancita con su bebé a bordo.
La artista estadounidense de 41 años, Aubrey Plaza, aguarda ansiosa la llegada de su primogénito. El bebé en camino es fruto del amor entre la estrella de “The White Lotus” y el actor Christopher Abbott (40).
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Recordemos que Aubrey Plaza estuvo casada con el director Jeff Baena, quien falleció en enero de 2025. Pero ya meses antes de la muerte de Baena, la pareja estaba separada.