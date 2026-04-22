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22 de abril de 2026 - 13:58

La actriz Aubrey Plaza posó feliz con su bebé a bordo

Aubrey Plaza, con su bebé a bordo, y Kevin (la mascota) al llegar a la proyección especial de "Kevin" de Amazon Prime en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Aubrey Plaza, con su bebé a bordo, y Kevin (la mascota) al llegar a la proyección especial de "Kevin" de Amazon Prime en Nueva York. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP) 005024+0000 MICHAEL LOCCISANO

Aubrey Plaza (41) está en la dulce espera de su primer hijo. El bebé en camino es fruto del amor entre la actriz y Christopher Abbott. Hace unos, la artista posó feliz con su bebé a bordo al llegar a la proyección especial de “Kevin”.

Por ABC Color

Aubrey Plaza llegó radiante y con una gran sonrisa al estreno de “Kevin”, de Amazon Prime, en el Metrograph de Nueva York.

La actriz posó feliz luciendo un vaporoso vestido floral que dejaba notar su incipiente pancita con su bebé a bordo.

La actriz Aubrey Plaza luce hermosa con su embarazo. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
La actriz Aubrey Plaza luce hermosa con su embarazo. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

La artista estadounidense de 41 años, Aubrey Plaza, aguarda ansiosa la llegada de su primogénito. El bebé en camino es fruto del amor entre la estrella de “The White Lotus” y el actor Christopher Abbott (40).

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Aubrey Plaza junto a Whoopi Goldberg y Quinta Brunson en la proyección especial de "Kevin" en el Metrograph. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)
Aubrey Plaza junto a Whoopi Goldberg y Quinta Brunson en la proyección especial de "Kevin" en el Metrograph. (Michael Loccisano/Getty Images/AFP)

Recordemos que Aubrey Plaza estuvo casada con el director Jeff Baena, quien falleció en enero de 2025. Pero ya meses antes de la muerte de Baena, la pareja estaba separada.