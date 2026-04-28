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28 de abril de 2026 a la - 09:14

El príncipe Hussein de Jordania celebra la vida de su esposa Rajwa

Con esta tierna postal familiar el príncipe Hussein de Jordania saludó a su esposa Rajwa por su cumpleaños número 32.
Con esta tierna postal familiar el príncipe Hussein de Jordania saludó a su esposa Rajwa por su cumpleaños número 32.Instagram/Al Hussein bin Abdullah II

Al Hussein bin Abdullah II, hijo mayor del rey Abdalá y la reina Rania de Jordania, celebra la vida de su esposa Rajwa Al Saif, quien hoy cumple 32 años.

Por ABC Color

“Oh Dios, en su nuevo año te pido que nos la guardes... Feliz cumpleaños a ti mi compañera de vida”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram el príncipe heredero Hussein de Jordania para saludar a su esposa Rajwa Al Saif por su nueva vuelta al sol.

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¡Familia real feliz! Hussein y Rajwa de Jordania posan sonrientes con la princesita Iman. (Instagram/Al Hussein bin Abdullah II)
Hussein y Rajwa de Jordania posando sonrientes con la recién nacida Iman, en agosto de 2024. (Instagram/Al Hussein bin Abdullah II)

“Cada día contigo es una bendición. Feliz cumpleaños a mi amada esposa”, destacó el hijo del rey Abdalá y la reina Rania de Jordania. El emotivo mensaje del príncipe Hussein fue acompañado de una postal familiar, donde aparece él junto a la cumpleañera y su pequeña hija Iman Bint Al Hussein.

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Rania de Jordania con su nuera Rajwa. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)
Rania de Jordania con su nuera Rajwa. (Instagram/Queen Rania Al Abdullah)

Pero no solo su esposo saludó a la princesa Rajwa, también su suegra Rania utilizó la red social de la camarita para saludarla en este día tan especial. “¡Feliz cumpleaños, Rajwa! Estamos muy agradecidos por la calidez y la alegría que traes a nuestras vidas cada día", expresó la reina de Jordania.