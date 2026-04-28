El príncipe Hussein de Jordania celebra la vida de su esposa Rajwa

“Oh Dios, en su nuevo año te pido que nos la guardes... Feliz cumpleaños a ti mi compañera de vida”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram el príncipe heredero Hussein de Jordania para saludar a su esposa Rajwa Al Saif por su nueva vuelta al sol.

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“Cada día contigo es una bendición. Feliz cumpleaños a mi amada esposa”, destacó el hijo del rey Abdalá y la reina Rania de Jordania. El emotivo mensaje del príncipe Hussein fue acompañado de una postal familiar, donde aparece él junto a la cumpleañera y su pequeña hija Iman Bint Al Hussein.

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Pero no solo su esposo saludó a la princesa Rajwa, también su suegra Rania utilizó la red social de la camarita para saludarla en este día tan especial. “¡Feliz cumpleaños, Rajwa! Estamos muy agradecidos por la calidez y la alegría que traes a nuestras vidas cada día", expresó la reina de Jordania.