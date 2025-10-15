Gente

Los reyes Rania y Abdalá de Jordania visitaron al papa León XIV

Rania y Abdalá de Jordania se convirtieron en los primeros monarcas en visitar al papa León XIV. La pareja real fue recibida en audiencia privada por el Sumo Pontífice.

15 de octubre de 2025 - 09:58
Una imagen proporcionada por los medios de comunicación del Vaticano muestra al papa León XIV con el Rey Abdalá II de Jordania y su esposa Rania durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano.
Una imagen proporcionada por los medios de comunicación del Vaticano muestra al papa León XIV con el Rey Abdalá II de Jordania y su esposa Rania durante una audiencia privada en la Ciudad del Vaticano.

Rania de Jordania y el rey Abdalá visitaron el Vaticano para reunirse con el papa León XIV. El encuentro fue en el Palacio Apostólico de la Santa Sede.

El papa León XIV (C) con el Rey Abdalá II de Jordania y su esposa Rania durante la audiencia privada en la Ciudad del Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)
El papa León XIV (C) con el Rey Abdalá II de Jordania y su esposa Rania durante la audiencia privada en la Ciudad del Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

Los reyes Rania y Abdalá de Jordania fueron los primeros soberanos en ser recibidos en audiencia privada por León XIV.

"Hoy tuve el honor de acompañar a Su Majestad el Rey al Vaticano para una reunión con el Papa León XVI", destacó Rania de Jordania en su cuenta de Instagram.

Abdalá y Rania de Jordania se convirtieron en los primeros reyes en ser recibidos por el papa León XIV en audiencia privada. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)
Abdalá y Rania de Jordania se convirtieron en los primeros reyes en ser recibidos por el papa León XIV en audiencia privada. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

La reina Rania de Jordania llegó de negro, como lo dicta el protocolo, a la audiencia con León XIV. Su traje “total black” llevaba la firma de Fendi. Para completar su tenida, la esposa del rey Abdalá llevó calzados de Tom Ford y una cartera de Max Mara.

