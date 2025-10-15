Los reyes Rania y Abdalá de Jordania visitaron al papa León XIV

Rania de Jordania y el rey Abdalá visitaron el Vaticano para reunirse con el papa León XIV. El encuentro fue en el Palacio Apostólico de la Santa Sede.

Los reyes Rania y Abdalá de Jordania fueron los primeros soberanos en ser recibidos en audiencia privada por León XIV.

"Hoy tuve el honor de acompañar a Su Majestad el Rey al Vaticano para una reunión con el Papa León XVI", destacó Rania de Jordania en su cuenta de Instagram.

La reina Rania de Jordania llegó de negro, como lo dicta el protocolo, a la audiencia con León XIV. Su traje “total black” llevaba la firma de Fendi. Para completar su tenida, la esposa del rey Abdalá llevó calzados de Tom Ford y una cartera de Max Mara.

